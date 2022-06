Novák Katalin: Elemi érdek, hogy ez a háború ne eszkalálódjon

Elsősorban Magyarországon van dolga egy köztársasági elnöknek, de nem tekinthetünk el attól sem, hogy a nemzetközi kapcsolataink is fontosak – ezt mondta Novák Katalin köztársasági elnök az M1 48 perc című műsorában, ahol első elnöki interjúját adta.

„Lengyelország számunkra talán a legfontosabb nemzetközi partner. Nagyon hosszú, régi barátság köt össze bennünket, magyarokat és lengyeleket egymással, és ezért éltem azzal a lehetőséggel, hogy találkozhattam Duda elnök úrral, a lengyel elnökkel, illetve a miniszterelnökkel és a házelnökkel is” – fogalmazott a köztársasági elnök.

Hangsúlyozta: „A lengyel-magyar két jó barát mindenki számára egy ismert mondat, és nem szlogen, ez nem egy frázis, hanem valami mély összetartozást érzünk mi lengyelek és magyarok ebből. És ez nem változott. Érdemben nem változott, még akkor sem, hogyha sok olyan hang van, sok olyan érdek van, amelyik megpróbál éket verni a lengyel-magyar együttműködésbe, a lengyel-magyar barátságba éket verni. Ezt nem szabad hagynunk, és ebben megpróbáltam tárgyalni a partnereimmel.”

A köztársasági elnök az első külföldi utazásairól beszélve kiemelte: „Más az érzelmi viszonyulásunk is, például most a háborús helyzethez, és hogyha ezt megértjük, és ezt tiszteletben tartjuk, és úgy figyelünk a másikra, és hallgatjuk meg érdemben a másiknak az érveit és álláspontját, akkor közelebb tudunk jutni az ismeret után a megértéshez is, és én bízom abban is, hiszek abban, hogy ez vezet bennünket előre egy olyan európai úton, amikor nem egymás ellen, hanem egymás mellett haladunk."

Az orosz - ukrán háborúról szólva Novák Katalin leszögezte:

Számunkra nagyon fontos elemi érdek az, hogy itt a szomszédunkban mielőbb béke legyen, és ez a háború ez ne eszkalálódjon, és ott békességben, jogaik gyakorlásának biztosításával élhessenek.

A pártpolitikát érintve a köztársasági elnök elmondta, nem tartja jónak, hogy a pártoktól várják a nemzet egységének a kifejezését vagy megvalósítását, hiszen a pártpolitizálás az egymástól különböző nézeteket valló csoportok álláspontjainak ütközéséről is szól. Ugyanakkor fontosnak tartja, hogy a különböző álláspontokat megismerje és megértse.

Család, gyerek

A korábbi családokért felelős tárca nélküli miniszternek köztársasági elnökként is szívügye a családpolitika, külföldi útjai során is gyakorta foglalkozik ezzel. „Nem hagyok ki egyetlen lehetőséget sem arra, hogy ezt a témát felvessem. Minden alkalommal én hozom föl és beszélek erről, mert úgy érzem, hogy elengedhetetlenül fontos az, hogy foglalkozzunk vele, hogy tegyük fel a kérdést, és hogy tegyük fel azt is, hogy ha megszülettek a gyerekek, akkor utána mi történik, hogyha beteg gyermek születik egy családban, vagy megbetegszik egy gyermek, akkor hogyan lehet segíteni a beteg gyermeket nevelő családoknak, hogyha tönkremegy egy házasság, egy család széthullik, akkor hogyan tudunk ott lenni azok mellett, akik továbbra is gondoskodni szeretnének, a gyerekeikről. " – idézte fel.

Az államfő kötelességének érzi arról beszélni, hogy mit jelent az, hogy a gyerekek számára szeretnének érzelmi, fizikai és lelki biztonságot garantálni a szülők, hogy a szülőnek meg kell őrizni azt a jogát, hogy ő dönthessen a gyermekei neveléséről. Saját családjáról és az elnöki kinevezés óta az életükben bekövetkezett változásokról beszélve a köztársasági elnök elmondta, olyan környezetben mozognak gyermekei is, amelyben az első néhány nap izgalmai után életük visszaállt a rendes kerékvágásba. Családtagjai villamossal, vagy robogóval járnak iskolába és munkába, viszont szülőként úgy gondolja, tisztsége a gyermekei számára is lehetőség.

Kiváló lehetőséget kínál ez a mostani tisztség arra, hogy a gyerekeink többet lássanak, és értsenek meg az őket körülvevő világból, mint egyébként. Ez a célom is, és ezen dolgozunk is a férjemmel, hogy tudatosan is mutassuk meg nekik azt, hogy sokkal többféle élet van itt Magyarországon, mint amit ők nap mint nap élnek.

Arra a kérdésre, hogy 5 év múlva mit tekint majd sikeres elnöki időszaknak, Novák Katalin azt mondta: „Ha valaki azt vallja, hogy magyar, ezt a szót mondja ki, vagy meghallja a magyar himnuszt, akkor jó lenne, hogyha mindenképpen éreznénk ugyanazt a büszkeséget, és valahogy hasonló érzések terítenének bennünket hatalmukba és hogyha minél többen osztozunk ebben a közös, jó értelemben vett büszkeségben, akkor úgy érzem, hogy már nem dolgoztam hiába."

