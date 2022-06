Kiadták a figyelmeztetést: rövidnadrágban futhatunk majd a jégeső elől

Csütörtökön leginkább felhős lesz az idő és néhol akár zápor, zivatar is kialakulhat. A csapadékot helyernként erős széllökések vagy felhőszakadás is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 27 és 32 fok között alakul.

A csütörtökön érkező hidegfront hatására szinte egész nap felhős időre számíthatunk – számolt be az Országos Meteorológiai Szolgálat. Hozzáteszik, a hidegfront miatt többfelé kialakulhat zápor és zivatarra is, melyeket felhőszakadás kísérhet. De a késő esti órákig az Alföld legnagyobb részén száraz marad az idő. A déli, délnyugati, majd az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. Zivatar környezetében erős, viharos széllökés is előfordulhat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.

Országos Meteorológiai Szolgálat

Csütörtökre a zivatarok és felhőszakadás miatt adtak ki figyelmeztetést több megyére. Megjegyzik, elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat az országban. Riasztást nem adtak ki.

