Narancssárga figyelmeztetést adtak ki, felhőszakadásra és zivatarra is számítani kell

Szerdán magas szintű felhőzet terjeszkedik keleti irányba, de így is általában többórás szűrt napsütés valószínű. A Dunántúlon délutántól már nagyobb területen vastagszik a felhőzet, és ott késő délutántól, estétől egyre több helyen várható zápor, zivatar, majd eső is. Éjfél környékén már a Duna menti területeken is eshet – számolt be az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az intenzívebb zivatarokat felhőszakadás, jégeső kísérheti. Jobbára mérsékelt lesz a légmozgás, de zivatarok környezetében viharos széllökések előfordulhatnak.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű,

az Alföldön lesz melegebb.

Országos Meteorológiai Szolgálat

Nyugat felől érkező zivatarhajlam

A szolgálat az ország nyugati részében hat megyére adott ki kettes fokozatú, narancssárga figyelmeztetést. Zivatarokra főként a Dunántúlon lehet számítani, amelyek mellé elsősorban felhőszakadás, jégeső, valamint erős, viharos széllökés társulhat. Hozzáteszik: a záporos, zivataros csapadékzóna várhatóan délkeleti irányban terjed majd tovább és csütörtök délelőtt hagyhatja el az országot.

Egyes fokozatú, citromsárga riasztás van érvényben zivatar miatt a

Soproni járásban,

Kőszegi járásban,

Szombathelyi járásban,

Körmendi járásban

és a Szentgotthárdi járásban.

Országos Meteorológiai Szolgálat

Az Időkép orvosmeteorológiai jelentése szerint szerdán fokozatosan erősödik a felmelegedés, nagy lesz a napi hőingás, ami megterhelheti a szervezetet. A humánmeteorológiai szempontból érzékenyebbek tompaságot, bágyadtságot, koncentrálási nehézségeket, csökkent teljesítőképességet tapasztalhatnak.

(Borítókép: Zivatarfelhő Nagykanizsa felett 2022. május 25-én este. Fotó: Varga György / MTI)