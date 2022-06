Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Elrettentő erejű haderő kell

A nemzeti kormánynak mindig is Magyarország biztonsága az első, az utóbbi években a migráció, a járvány és most a háború is egyértelművé tette, hogy a biztonságot és a honvédelmet meg kell erősíteni – ezt mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Mandinernek adott interjújában, hozzátéve, a magyar kormány már évekkel ezelőtt megkezdte a honvédelem megerősítését és a védelmi beszerzéseket is, így nem háború idején kell foglalkozni a hadsereg modernizációjával, ami előny a régiós versenytársakkal szemben. A „lepusztult szovjet haditechnika lecserélése” folytatódik, hatékony és korszerű eszközökre.

El kell érnünk, hogy a kifutó és elavult eszközök helyett minél hamarabb modern és minden irányú kihívásra reagálni képes, nagy elrettentő erejű haderőnk legyen.

Ennek érdekében a német Leopard harckocsik folyamatosan érkeznek, kezdődik a Lynx páncélozott gyalogsági harcjárművek gyártása és rendszerbe állítása. A cseh licenc alapján készülő kézifegyvereket pedig már rendszeresítette a honvédség. A légvédelem terén is megvan minden szükséges szerződés, várjuk a radar- és elhárító rakétarendszereket – sorolta a miniszter, kiemelve:

A Magyar Honvédség megrendeléseire támaszkodik a hazai védelmi ipar, ez hitelesíti a nemzetközi piacokon is.

A sorkatonai szolgálat visszaállításáról szólva a miniszter azt mondta:

Békeidőben a magyar hadsereg önkéntes alapon szerveződik.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint kimagasló színvonalú egyéni felszereléssel ellátott, jól kiképzett hivatásos és tartalékos katonákra van szükség.

„Olyan magyar fiatalokra, akik hivatásként és nem munkakörként tekintenek a haza fegyveres szolgálatára” – fogalmazott.

„Az a célom, hogy amíg a Magyar Honvédség állományában vannak, addig nagy megbecsülésben részesüljenek a fizikai és szellemi terheléssel járó, kockázatokat is hordozó szolgálatukért. Leszerelés után pedig támogassam, hogy a versenyszféra és a közigazgatás felismerje a bennük meglévő különleges képességeket, a fegyelmezettséget, a pontosságot, a bátorságot, vagy éppen a lojalitást” – így a miniszter.

Arról, hogy az új kormányzati struktúrában a sport is a honvédelmi tárcához tartozik, azt mondta:

Nem hagyomány és nemzetközi példa nélküli, hogy a sport a honvédelmi tárcához került az ötödik Orbán-kormányban. Hatalmas terület, amely minden magyarra hatással van. A szakmai munkát a sportállamtitkárra támaszkodva fogjuk végezni. Én a kormány figyelmét és támogatását garantálom a sportterület iránt, valamint részt veszek annak nemzetközi képviseletében

– hangsúlyozta.

(Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a felsorakozott katonák előtt az MH 5. Bocskai István Lövészdandár Vay Ádám Kiképző Bázisán Hajdúhadház közelében 2022. június 15-én. Fotó:Czeglédi Zsolt / MTI)