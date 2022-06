A magyar munkavállalók közel hatvan százaléka kapott fizetésemelést

A magyar munkavállalók közel hatvan százaléka részesült 12,7 százalékos béremelésben idén, 39 százalékuk fizetése azonban nem emelkedett, hiába a 9,5 százalékos infláció. A munkavállalók 47 százaléka elégedetlen a jelenlegi munkahelyével – derül ki a ManpowerGroup országos felmérésére hivatkozó HVG cikkéből.

A munkaerőpiac átalakulása a hangsúlyt a munkáltatók elvárásai felől eltolta a munkavállalók preferenciái felé, ami a digitalizációnak köszönhetően csak felerősödött. Ezért az infláció növekedésével egyre fontosabb szerepet kap a bérfejlesztés, különösképpen annak mértéke – az alapbér mellett.

A legszerencsésebbnek az autóipari dolgozók (69,41) bizonyultak, átlagosan 10,9 százalékkal nőtt a fizetésük egy hónapban. A legnagyobb béremelés az élelmiszeripart és a mezőgazdasági ágazatot érintette, ők majdnem 16 százalékkal (15,7) többet vihettek haza. Ellenben az építőiparban dolgozók mindössze harmada (32,79) kapott bérfejlesztést, illetve a növekedés mértéke is náluk volt a legalacsonyabb (9,45).

A kutatás szerint a cégeknek el kell kezdeniük különböző fejlesztéseken gondolkodni a meglévő munkatársak megtartása érdekében, mert a válaszadók mindössze 52,88 százaléka elégedett az aktuális munkahelyével

– közölték.

A lehetőségek egyike a béren kívüli juttatás, ami továbbra is a motiváció egyik fontos része a cégeknél. A szellemi és fizikai munkavállalókat azonban egy dologban választhatjuk világosan ketté. A fizikai munkások nagy részénél jelenleg is a cafeteria (49 százalék) és a jutalék (25 százalék) a két legkedveltebb juttatási forma. A szellemi munkát végzők körében azonban ezek mellett (30 százalék és 29 százalék) megjelent a távmunka, illetve a rugalmas munkavégzés opciója is – írja a lap.