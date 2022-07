Ebben a nagy nyári melegben valósággal izzik a lábunk alatt a talaj, ami nem meglepő, hiszen a kánikulában akár hatvanfokos is lehet az aszfalt. A következőkben az enbudapestem.hu képe teszi láthatóvá, ami szabad szemmel láthatatlan: hőkamerás képeken mutatják, hogy mennyire tud felmelegedni a város.

A hőérzetünket, sőt nemcsak az érzetünket, hanem a valódi hőmérsékletet is alapvetően befolyásolja, hogy milyen melegek azok a felületek, amelyek körbevesznek minket. Ha forró a levegő, akkor olyan környezetet kell keresni (vagy teremteni), ahol a felületek hűvösebbek, mint a minket körbevevő levegő, és máris jobb lesz – írja az enbudapestem.hu.

Ahol kevés az árnyék és sok az olyan felület, amely könnyen felmelegszik, ott hősziget alakul ki. Egy ilyen sziget hőmérséklete sokkal melegebb lesz, mint például egy erdőé. Budapest területének legnagyobb részén szinte elenyésző mennyiségben látni füves részeket, leginkább a főváros peremvidékén találkozhatunk zöldterületekkel.

Annak érdekében, hogy Budapest a következő évtizedekben is élhető hely legyen, csökkenteni kell a városi hőszigethatást, bármi áron.

Az adott esetben akár hatvan fokra felmelegedő aszfalt még nekünk sem kellemes cipőben, nemhogy kutyáinknak, akik mezítláb sétálnak egy ilyen hőfokú talajon.

A portál szerint a hőszigetek kialakulása ellen mindenképpen fel kell lépni, és adott esetben nem szabad megriadni az aszfalt feltörésétől sem, annak érdekében, hogy fákat (és ezáltal árnyékot) lehessen teremteni a főváros utcáira.

Fotó: enbudapestem.hu

Mint írták, ahhoz, hogy 10-20-30 év múlva is levegőt tudjunk venni, több helyet kell teremtenünk az utcákon, tereken is a fáknak, és csökkenteni kell a burkolt felületek arányát. Bizakodásra ad okot, hogy a főváros és egyre több kerület is olyan fejlesztéseket tervez és valósít meg, amelyek ezt segítik elő.