Erdő Péter: Hajózni kell, élni nem kell

Az utóbbi harminc évben hatalmas bővülés történt az egyházi intézmények terén, az egyház szervezete is szerteágazóbb lett – egyebek mellett erről beszélt Erdő Péter bíboros, esztergom–budapesti érsek a Magyar Nemzetnek adott interjújában, hozzátéve, hatalmas mértékben bővült az egyház által fenntartott közszolgálati intézmények hálózata.

Nyitott kérdés a társadalomban, hogy ezekben az intézményekben tovább tudjuk-e adni azokat az értékeket, amelyek a szívünk közepében vannak, és amelyek át is élték az előző, nehezebb időszakot. Ez lenne a cél

– fogalmazott.



A világegyházról szólva az egyházi vezető azt mondta: „A közömbösség lassanként magába az egyház belső életébe is beszivárgott. A világegyház sokarcú, van egy erőteljesen fejlődő, de még nem igazán kibontakozott afrikai egyház, és van egy nagyon ígéretes és szépnek mutatkozó távol-keleti katolicizmus. Ebben az utóbbiban hatalmas szellemi, lelki és akár anyagi, fizikai erőtartalékok vannak.”

A vallás fogalma és azok a szükségletek, amelyek a vallás gyakorlásához kapcsolódnak, a keresztény gondolkodásból kerültek be a nyugati kultúrába.

Ha olyan környezetben kell élnünk, ahol a közgondolkodást nem a zsidó-keresztény örökség határozza meg, akkor az olyan fogalmak is, mint a vallás, a vallásgyakorlás és a vallásszabadság, egészen más arculatot öltenek.

Ezt is figyelembe kell venni, amikor a saját igényeinket, kérésein­ket, szükségleteinket a társadalomnak megfogalmazzuk – mondta az egyházi vezető.

Erdő Péter a pandémiás időszakról és a háborúról is beszélt. Szerinte a pandémia sem lehet ok arra, hogy rettegésben éljük az életünket. Mint mondta:

A járvány idején is mindig eszünkbe jutott a régi római közmondás, hogy hajózni kell, élni nem kell. Az emberiségben benne rejlik ez a fajta bátorság is, és adott esetben vannak olyan feladatok, amelyek azt is megérik, hogy az ember kockáztasson értük.