Nőgyógyásznak adta ki magát egy férfi Pécsett

Kuruzslás és jelentős kárt okozó csalás miatt rendelte el a Pécsi Járásbíróság pénteken annak a férfinak a letartóztatását, aki magát több esetben nőgyógyásznak adta ki, egy másik ügyben pedig csaknem 12 millió forintot csalt ki egy internetes társkereső oldalon megismert férfitól.

A Pécsi Törvényszék közleménye szerint a gyanúsított nem rendelkezik orvosi végzettséggel, orvosi tevékenység végzésére nem jogosult, ennek ellenére nőgyógyásznak adta ki magát egy nőnek, akihez 2021 őszétől kezdve kozmetikai kezelésekre járt.

A nő tavaly decemberében egy ilyen kezelés közben rosszul lett, a gyanúsított pedig felajánlotta neki, hogy megvizsgálja, mondván: lehet, hogy nőgyógyászati problémája van. A férfi a nő lakásán és munkahelyén, majd saját lakásán is nőgyógyászati vizsgálatot végzett a sértetten idén év elején, e-mailben pedig „leleteket” is küldött az átvert „páciensének”.

A férfi később a nő ajánlása nyomán a sértett ismerősét és annak férjét is megvizsgálta, utóbbitól ondómintát is kért, részükre pedig „orvosi diagnózist” is közölt, és kezelést ajánlott.

Más bűncselekményt is elkövetett

A gyanúsítottnak egy másik bűncselekmény miatt is felelnie kell a bíróság előtt: a férfi ugyanis internetes társkereső alkalmazáson keresztül megismert egy férfit, és magát minden alkalommal másnak – ügyvédnek, rendőrnek, közjegyzőnek – adta ki. A sértett férfit anyagi haszonszerzés érdekében, több alkalommal tévedésbe ejtette, és – különböző ürügyekkel – összesen csaknem 12 millió forintot csalt ki tőle, és utaltatott át a bankszámlájára.

Mivel a büntetlen előéletű gyanúsított szabadlábon hagyása esetén feltehetően újabb bűncselekményt követne el, a bíróság kuruzslás és jelentős kárt okozó csalás alapos gyanúja miatt elrendelte letartóztatását.

Az ügyész tudomásul vette a bíróság határozatát, a gyanúsított és védője fellebbezést jelentettek be, így a határozat nem végleges – írja az MTI a Pécsi Törvényszék közleménye alapján.