Darázscsípés miatt került kómába a magyar rockzenész

Szomorú hírt közöltek Ribarics Tamás rockzenész Facebook-oldalán, ugyanis a férfi már egy hete súlyos kómában fekszik darázscsípés miatt.

Kómába estem 07. 10. napján 17:30 órakor. Egy kis darázs csípése miatt kerültem ebbe a szorult helyzetbe, hogy a testemet nem engedi szabadon valami sötét erő, nem tudok felébredni, beszélni, gitározni, zenélni...

– írta a bejegyzésben a zenész közösségi oldalán egy barátja.

Ribarics 2011 óta a Tales of Evening nevű metál- és rockbanda gitárosa, de már a kilencvenes évektől foglalkozik zenével, és Riba művésznéven szólóban is alkot. A gitáros 2021-ben adta ki The River című saját számát – írja a Blikk.