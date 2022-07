Módosított kezdéssel, vasárnapra is tüntetést szerveztek a „katatörvény” ellen civilek. Ezúttal a Nyugati térre várták a demonstrálókat. „Nem énekelni megyünk!! Fel kell lépni mindenkinek!” – írták az esemény Facebook-oldalán.

Kedden elfogadta az országgyűlés az úgynevezett „katatörvényt”, amely módosítja az eddigi kataadózás szabályait.

Már a javaslat hétfői benyújtása is nagy felháborodást váltott ki, ami miatt már kedd délelőtt megindultak a tüntetések a fővárosban.

A Momentum szerda délutánra tervezett tüntetést, amelyre több ezren jelezték részvételi szándékukat. A tüntetők egy időre az Oktogont foglalták el, majd az Erzsébet hídon át a Várkert Bazár felé indultak, ahonnan a karmelita kolostorhoz vonultak.

A Kétfarkú Kutya Párt csütörtök délutánra az Erzsébet hídhoz szervezett hídfoglaló pikniket, és bejelentették, hogy mindennap elfoglalják a hidat, ám a pénteki tüntetésük után szombaton Facebook-oldalukon azt közölték: „abszolút meghagyják a lehetőséget másoknak”.

Szombaton a Mindenki Magyarországa Mozgalom szervezett tüntetést Márki-Zay Péterrel, a tüntetők körbejárták Budapestet, majd a Kossuth téren fejezték be a demonstrációt.

18:00

Elfogytak a tüntetők, néhány ember ugyan elindult az Oktogon felé és néhány aszfaltfirka is készült, a Zichy Jenő utca és a Jókai utca sarkán ők is úgy döntöttek, inkább hazamennek. Néhányan érdeklődnek a járókelőktől arról, hogy lesz-e tüntetés a Nyugati téren ma este, de van aki nem is tudta, hogy terveztek demonstrációt.

17:10

A Index helyszíni tudósítója szerint alig húsz tüntető van a Nyugati téren, s ők is azt tervezik, hogy hazamennek. A jelenlévők azt mondják, ez a vasárnap délutáni esemény nem volt kellően megszervezve, s várhatóan többen a hétfő reggeli demonstrációra mennek majd. Volt, aki felvetette, hogy az Oktogon felé haladva „krétázzák össze” az aszfaltot tiltakozó szlogenekkel, de végül ezt az ötletet is elvetették.

Hétfő reggelre több tüntetőt várnak

Az ételfutárok hétfő reggel hét órára hirdettek demonstrációt, Facebook-posztjuk szerint a tüntetést a budapesti Margit hídhoz tervezik.

Hétfőre Szegedre és Debrecenbe is tüntetést terveznek. A hajdú-bihari megyeszékhelyre 15:30-ra „Ébresztő, Debrecen, hülyének néznek! – Tüntetés Debrecenben” néven hirdettek megmozdulást. Ez a Magyar Kétfarkú Kutya Párt Debrecen és a Mi vagyunk Magyarország eseménye lesz a debreceni Kossuth téren.

Szegeden 18 órára várják a demonstrálókat hétfőn „Általános tüntetés a kata átalakítása ellen és a jogbiztonság mellett” – címmel.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)