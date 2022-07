Megnyílik az inotai hőerőmű

Hosszú idő óta egy lélek sem járt a hőerőmű területén, most újra megnyitja kapuit az inotai komplexum.

Az INOTA [re]opening, a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program kulturális pályázatának egyik nyertese nyáron két alkalommal is megnyitja a gyártelep kapuit a közönség előtt – írja az Építészfórum.

Izgalmas napok ezek, ugyanis az inotai hőerőműegyüttese közel 50 évig szolgáltatott áramot a magyarországi elektromos hálózatba,

bezárása óta pedig a Szárnyas fejvadász 2049 stábján, néhány kalandvágyó urbexesen és fotóson kívül nem léphetett be a területére senki.

Az INOTA [re]opening alkalmaival a Centrum Production audiovizuális eseménysorozattal tölti meg 2022 júliusában és augusztusában az ipari örökséget és a mozaikokkal díszített művelődési házának épületét.

Az első nyitány már meg is történt, július 16-án, ezután pedig augusztus 26. és 28. között készül majd turnusosan látogatható fényinstalláció a 8-as főút melletti gigantikus kürtőben.

Utóbbin a Túrajó séták résztvevői megismerhetik Inota történetét, és megtudhatják, hol volt az inotai elvtársak kedvenc termálfürdője, ki lakhatott az erőmű mellé felhúzott készenléti lakótelepen, és általában mit jelentett a jólét a Kádár-rendszerben.

