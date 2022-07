Orbán Viktor kijelölte az irányt

Mint arról korábban írtunk, Németh Zsolt bejelentette, idén 31. alkalommal rendezik meg július 19–24. között a Bálványosi Szabadegyetemet. A Tusnádfürdőn zajló összejövetel mottója a „Van ami örök” lett, ami azt tükrözi, hogy

vannak örök értékek az emberi életben, és a politikának ezeket kell követnie. Másrészt pedig vannak olyan intézmények is, amelyek hosszú életűek, egyfajta rendszerváltó intézménynek lehet tekinteni most már Tusványost. Reméljük, ha nem is örök, de nagyon hosszú életű lesz