Kórházba vitték a kisfiút, akinek teknőse harapta meg az orrát

Az Országos Mentőszolgálat kollégáit egy nógrádi kisfiúhoz riasztották, akit megharapott a család 20 éves ékszerteknőse. A gyerek orrát össze kellett varrni, ám egy szakértő szerint még így is szerencsésen végződött az eset.

A Hektor névre keresztelt ékszerteknős nem akart játszani, egy óvatlan pillanatban pedig jelét is adta ennek. Váratlanul hatalmas erővel harapott az őt magasba emelő, tíz év körüli kisfiú orrába, sőt sokáig nem is akarta elereszteni – számolt be a történésekről az OMSZ Facebook-oldala.



Végül szülei szedték le a gyermek orrába kapaszkodó teknőst, majd hívták a mentőket, akik kórházba vitték a fiút, ahol összevarrták a sebét.

A történtek után a Nógrád Megyei Hírportál (NOOL) megkereste Vida Pétert, a héhalmi Frenklin Park Teknősotthon alapítóját, aki elmondta, hogy a látszat ellenére rendkívül veszélyes állatról van szó.

A harapásuk nagyon erős, akár az ujjaink is bánhatják, ha nem vagyunk elég körültekintők. Nem gyakori egyébként, hogy effajta balesetek történjenek, de felhívnám mindenki figyelmét arra: ne nyúljunk a hüllőkhöz, mert rendkívül veszélyesek tudnak lenni, főleg, ha éhesek

– fogalmazott a szakértő.