Másfél millióan szenvednek miatta, az irtása pedig kifejezetten nehéz

A szakemberek szerint a gyomnövény virágpora rendkívül ellenálló, így szinte bárhol képes megtelepedni. Magyarországon csaknem másfél millióan szenvednek orrfolyástól, tüsszögéstől és szemviszketéstől augusztus elejétől október közepéig.

A parlagfű irtása rendkívül nehéz annak ellenére, hogy még helikopterrel is kutatják a lelőhelyeit. A térképes előrejelzések idén is segítik az allergiásokat. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szakértője szerint főleg Dél-Magyarország és az Alföld fertőzött parlagfűvel. Fontos, hogy a gyomnövény virágporára érzékenyek ne felejtkezzenek meg a gyógyszeres kezelésről.

Az NNK tájékoztató anyagokkal is felhívja a figyelmet a tünetek mérséklésének lehetőségeire. A szakértők szerint a parlagfű tényleges irtása nyújthatna érdemi megoldást. A parlagfűszezon július végén kezdődik, és akár október végéig is eltarthat. A növények rendszeres kaszálásával lehet csökkenteni a levegőben a gyomnövény virágporának mennyiségét – számolt be róla a Tények adása.