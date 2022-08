Lángokban áll a Mecsek

A nagy erőkkel kivonuló pécsi, szigetvári és komlói hivatásos, valamint a szabadszentkirályi önkéntes tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett oltják a lángokat. További egységek is elindultak a helyszínre.

Az autóforgalom fékezésére is szükség van, mert a szűk utcákban a kiérkező tűzoltóautóknak önmagában is nagyon nehéz közlekedni.

Egy helyi lakos arról számolt be, hogy az ő kertjét is porrá égette a tűz, illetve több más kertet, sőt házat is elpusztított. A lángoknak már több gócpontjuk is van, amelyeket a tűzoltók megfeszített erőkkel próbálnak eloltani. Az egységek ahonnan csak tudnak, próbálnak vizet nyerni az oltáshoz, ebben a Tettye Forrásház autói is a segítségükre siettek.

A közelben több lakóház is van a hétvégi házak mellett, ezeknek tulajdonosai aggódnak ingatlanuk biztonságáért, mert a lángok nagyon közel vannak hozzájuk. A tűz a nagy szél miatt folyamatosan terjed, kap bele a környező házakba, a megyéből minden mozdítható egység a helyszínen van – írja a bama.hu.

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, Horváth Nikolett Csilla arról tájékoztatta az MTI-t, hogy több hétvégi ház is lángra kapott, miután meggyulladt egy bozótos a város hétvégi házas, gyümölcsöskertekkel tarkított városrészében, az Akó dűlő környékén. Közösségi oldalakon publikált olvasói fotók tanúsága szerint Patacs városrésztől északra gomolyog a füst a hegyoldalban.

Sérültről egyelőre nem értesült a katasztrófavédelem.