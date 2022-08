Kétezer gyermeknek segíti a beiskolázását az Ökumenikus Segélyszervezet

A korábbi évekhez hasonlóan az Ökumenikus Segélyszervezet idén is személyre szabott, minőségi tanszercsomaggal szeretné segíteni kétezer, hátrányos helyzetben lévő gyermek iskolakezdését.

Az Iskolakezdés együtt! kampányukhoz idén is csatlakozó Magyar Postával közös kisfilmben hívják fel a figyelmet arra, hogy még a legegyszerűbb, mindennapi feladatok elvégzése is lehetetlen kihívássá válik a megfelelő írószerek hiányában – így ezek nélkül a rászoruló gyerekek is behozhatatlan hátrányt szenvednek az oktatás terén már az első becsengetés előtt.

A háború árnyékában és a nehéz gazdasági helyzet miatt még jobban kiszélesedett a rászorulók köre, az egyébként is hátrányos helyzetben lévő családok még nehezebb élethelyzetbe kerültek. Számukra az iskolakezdés költségeinek előteremtése megoldhatatlan feladatot jelent – írja honlapján az Ökumenikus Segélyszervezet.

Gáncs Kristóf kommunikációs igazgató elmondta: nagyon bíznak benne, hogy idén is sikeres lesz a legszegényebbeket segítő akció, hogy az iskolakezdés a most még nehezebb helyzetbe került családok számára ne az eladósodásról, hanem a gyerekek felzárkózásának esélyéről szóljon. A kommunikációs igazgató az első csomagokat a szervezet ismert önkénteseivel, Wolf Kati énekesnővel, Kiss Gergely olimpiai bajnok vízilabdázóval, Mezei Léda Réka színésznővel és Vitányi Judit műsorvezetővel állította össze.

Annak érdekében, hogy szeptember 1-jén minél több gyerek kezdhesse megfelelő felszereléssel az új tanévet, a postákon kihelyezett gyűjtőperselyekbe, valamint a 1353-as adományvonalon és a www.iskolakezdesegyutt.hu oldalon várják az adományokat.