Ismét terjed a poliovírus a világban, de Magyarországnak egyelőre nincs félnivalója

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) egyelőre nem aggódik a poliovírus, a gyermekbénulás kórokozójának európai felbukkanása miatt, ugyanis az előzetes vizsgálatok alapján semmi nem utal poliovírus jelenlétére a hazai szennyvizekben – derült ki a hivatal Népszavának adott válaszából. A hivatal már megkezdte annak a módszernek a fejlesztését, amely alkalmas a gyermekbénulást okozó vírus kimutatására.

Arra a kérdésre, hogy ha csak most készül az ellenőrző rendszer fejlesztése poliovírusra, akkor honnan tudják, hogy semmi sem utal a jelenlétére, azt válaszolták: a módszerfejlesztés részeként valós szennyvízmintákat is vizsgáltak.

Ennek eredménye poliovírus jelenlétére pedig minden esetben negatív lett.

A lap azt követően érdeklődött a hazai járványügyi hivataltól, hogy kiderült: Londonban és New Yorkban is ismét kimutatták a kórokozót. Mindkét ország évtizedek óta szinte poliomentes volt, ám idén júniusban London több városrészében is felfedezték a vírus nyomait a szennyvízben. Emiatt a brit kormány elrendelte, hogy minden egy és kilenc év közötti londoni gyereknek fel kell ajánlani a gyermekbénulás elleni oltást.

2022 februárja óta 116 esetben mutatták ki a 2-es típusú poliovírus mintáit. Az amerikai hír pedig arról szólt, hogy egy be nem oltott fiatal felnőtt fertőződött meg New York egyik külvárosában a vírussal, s ő le is bénult. Az esete azért is különleges, mert nem jár külföldön, így nem lehetséges, hogy ott fertőződött meg. Az amerikai járványügyi hatóság (CDC) szerint 1979 óta ez csak a második olyan eset, amikor a gyermekbénulás helyileg terjedt az Egyesült Államokban.