Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A magyar köztudottan katonanemzet

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a székesfehérvári Fricsay Richárd regionális katonazenekari fesztiválon, a város Zichy ligetében arról beszélt, hogy a királyok városában 8. alkalommal köszönthetik a regionális katonazenekari fesztivált.

A magyar kormány Közép-Európa legjelentősebb haderőfejlesztési programját hajtja végre. Magyarország továbbra is a béke pártján áll a jelenlegi külpolitikai helyzetben, de a békéhez erő kell, az erőt pedig haditechnikáink és katonáink garantálják

– mondta a honvédelmi miniszter Székesfehérváron.

„Fegyverrel foglaltunk hazát”

Hozzátette: nem is lehetne méltóbb helyszíne a rendezvénynek, mint Székesfehérvár, amely egy büszke katonaváros. „Nagyapám, Szalay Kázmér huszárhadnagy is e városba vonult be lóháton, mint új helyőrségébe, a 13. Jász-Kun Huszárezreddel 1912-ben Galíciából” – mondta a tárcavezető.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: a magyar köztudottan katonanemzet, fegyverrel foglalt hazát, és azzal is védte meg.

„Ez az az erő, amelyre a magyar honvédség fejlesztésekor a kormány épített, és mindez szellemi, erkölcsi tartalék katonáinknak. Katonának lenni életre szóló hivatás” – hangsúlyozta a miniszter, hozzátéve: katonazenészeinknek és katonazenekarainknak komoly történelmi hagyományuk van, a zene, a kürtök, a dobok, a trombiták hangja évszázadok óta társa a katonáknak.