Átlépjük a 40 fokot, majd minden megváltozik

A hétvége beköszönte előtt péntek délutánig még kénytelenek leszünk elviselni a forróságot, a 41 fokot is elérheti a napi legmagasabb hőmérséklet, de a nap második felében nyugat felől hidegfront hűti le a kedélyeket.

Pénteken egy hullámzó hidegfront hatására nyugat felől a Dunántúlon, majd a középső tájakon is egyre többfelé megnövekszik a felhőzet, és a délutáni, esti órákban több helyen kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként hevesebb viharok is lehetnek. A hidegfront előoldalán a déli-délkeleti szél többfelé élénk, erős lesz. Hajnalban 17-24 fokra van kilátás.

A csúcshőmérséklet 33 és 41 fok között alakul, de a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokot hűlhet a levegő.

Az ünnepi programoknak kevésbé, az aszály enyhítésének viszont kedvez a hétvége. Egy hullámzó hidegfront labilizálja a légkört, a korábbi hőség pedig kellő energiát biztosít a zivatarok kialakulásához. A kánikula vasárnapra mindenhol véget ér, néhol 30, a csapadékos tájakon 20 fok közelében maradnak a maximumok – írja az Időkép, akik hozzáteszik, hogy a nyár valószínűleg már nem tartogat több hőségriadót.

Az idei lemaradás jó részét is behozhatja a csapadék

Pénteken a hidegfront előterében már több zivatar is kipattanhat a Dunántúlon, de a csapadék java az esti órákban érkezik. Este és éjjel komolyabb viharokra is lehet számítani, a jelenlegi számítások szerint leginkább a középső országrészben. A hevesebb zivatarokat jégeső, felhőszakadás, szélvihar kísérheti.

Szombaton sem távozik a hidegfront az országból, de lassacskán kelet felé veszi az irányt, így Szent István ünnepén kétséges az időjárás kiléte, de jó eséllyel az esti órákban is lehetnek zivatarok az ország területén, így előfordulhat, hogy az ünnepi programokat elmossa az eső. A legmagasabb hőmérséklet 26 és 36 fok között alakul, északkeleten lehet a legmelegebb.

Ha még nem jutott volna mindenhova csapadék, újabb hűsítő eső érkezik a hét utolsó napján. A záporok, zivatarok mellett többfelé tartós, áztató eső is jöhet. A napközbeni hőfok 21-31 fok között alakulhat. A legtöbb csapadék ezen a napon is a középső országrészre összpontosulhat. Három nap alatt néhol az idei lemaradást is behozhatja a csapadék.

Egyes modellek szerint lokálisan akár 80-90 mm eső is eshet a hét végéig.

Az összesített modelleredmény persze egy ennél visszafogottabb forgatókönyvet ígér, vasárnap estig az előrejelzések átlagát tekintve nagy területen 15-30 mm gyűlhet össze.

