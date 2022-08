Augusztus 20-ára több járásra is kiadta a másodfokú riasztást az Országos Meteorológiai Szolgálat, tíz megyére pedig másodfokú figyelmeztetés volt érvényben. A szombat délben ülésező nemzeti ünnep lebonyolításáért felelős operatív törzs döntése értelmében a kedvezőtlen időjárási körülményeknek miatt egy héttel későbbre halasztották a tűzijátékot. Azt már pénteken lehetett tudni, hogy a szombat reggel 9 órára tervezett légi parádét a Magyar Honvédség szakértőinek döntése alapján lefújják.

Kovács Zoltán, az augusztus 20-i nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs vezetője szombaton kora este a Facebook-oldalán azt írta: az operatív törzshöz napközben beérkezett információk szerint az ünnepi rendezvények – a rossz időjárási körülmények ellenére – augusztus 20-án is biztonságosan zajlottak le.

Az előrejelzések alapján szombaton délután zivatarokra, felhőszakadásra lehetett számítani, így több helyen intenzív eső és viharos széllökések is előfordultak.

A késő délutáni, kora esti órákban a Balatont is zivatarok érték el, Siófoknál pedig egy tuba is kialakulhatott – írja az Időkép. A délután második felében, illetve kora este egyre aktívabb lett a légkör a Balaton térségében, így magasra törtek a gomolyfelhők, és több helyen is záporok, zivatarok alakultak ki.