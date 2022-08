Megtámadták az árstopot az élelmiszerláncok az Alkotmánybíróságon

Most már egészen biztos, hogy forró ősz vár az Alkotmánybíróságra, hiszen az új katatörvény után a februártól bevezetett élelmiszerárstop alkotmányosságát is megtámadták. A hazánkban működő multinacionális élelmiszerláncok közös alkotmányjogi panaszukban ugyanis azt kérik az alkotmánybíráktól, hogy állapítsák meg a hat alapvető élelmiszer hatósági árát rögzítő kormányrendeletek Alaptörvény-ellenességét, és azokat a kihirdetésükre visszamenőleges hatállyal semmisítsék meg. Az indítványt már ki is szignálták előadó alkotmánybíróra.