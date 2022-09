Zajszűrő berendezésekkel segíti a lakosokat a Budapest Airport

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közelében élők zajterhelésének csökkentését segítik a Budapest Airport Szomszédjaiért Alapítványon keresztül.

A három évre rendelkezésére álló mintegy 1,2 milliárd forintból az érintettek

pótlólagos ablakszigetelést,

ablakcserét kaphatnak,

vagy szigeteltethetik a redőnytokot,

illetve szellőztetőberendezést szereltethetnek fel.

Korábban 1500 ingatlanra terjedt ki a program, az érintettek száma folyamatosan 4000-re bővül, most először egyes kőbányai ingatlanok tulajdonosai is részt vehetnek benne – közölték. A cég az összes érintettet hamarosan postai úton tájékoztatja a program egyes ütemeiről, a program részleteiről és a jelentkezés menetéről. A részletekről, az érintettek köréről a zajvedelem.bud.hu címen is minden információ elérhető, a weboldalon a programba való jelentkezésüket is beadhatják az érintett ingatlantulajdonosok – írta az MTI.

