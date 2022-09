Nobel-díjas fizikus tart előadást a Műegyetemen

Az előadás az Alkalmazott matematika határok nélkül című konferencia nyitó előadása. A kiemelkedő eredményességű kutatókat Budapestre invitáló Alkalmazott Matematikai Napokkeretében megvalósuló konferencia a sorozatot elindító és aktívan gondozó műegyetemiprofesszor, Domokos Gábor 60. születésnapja alkalmából kerül megrendezésre.

A rendezvényt Czigány Tibor, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) rektora nyitja meg, majd Szemerédi Endre, Abel-díjas matematikus mond köszöntőt. A részvétel ingyenes, de a szervezők kérnek mindenkit, hogy előzetesen regisztráljon. Ide kattintva tud regisztrálni.

Az egyik legfiatalabb Nobel-díjas

Sir Konsztantyin Szergejevics Novoszelov 1974-ben született. 1997-ben diplomázottMoszkvában, PhD értekezését Hollandiában, Nijmengenben védte meg a Radboud Egyetemen és 2001 óta a Manchester Egyetemen kutat. Itt jutottak el Andre Geim-mel közösen a grafén előállítási módjának felfedezésére, mely munkájukat 2010-ben Nobel-díjjal ismertek el.

Novoszelov professzor kutatási területe rendkívül széles: a szupravezetéstől a ferromágnesességig, az anyagtudománytól a biofizikáig terjed az érdeklődése. Úttörő munkássága során az elektronika, fotonika, kompozit anyagok fizikájának és kémiájának területein találta meg a grafén legváltozatosabb alkalmazásait. Kutatásait a Nobel-díj mellett számos más kitüntetéssel ismerte el a nemzetközi tudományos közösség. Több kiemelkedőtudományos társaság (Royal Society, US National Academy of Sciences) tagja.

A szeptember 5-6-i konferencián, többek között a University of California (Berkeley), a University of Oxford, a University of Edinburgh, az ETH Zürich, a University of Bern, a University of Toronto, a University of Bristol valamint a Cornell University világhírű matematikus, fizikus, kémikus, mérnök, geológus és pszichológus professzorai tartanak előadást.