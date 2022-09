Hazájában nem szerették, Közép-Európában elismerték reformjait

„Nem szerették őt. Sem hazájában, sem a nagyhatalmak vezető politikusai” – mondta Mihail Gorbacsov politikai szerepvállalásáról és annak körülményeiről Zolcer János, aki két évtizeden át volt az augusztus 31-én meghalt Gorbacsov barátja.

Zolcer János azt vallja, sok összetevője volt annak, hogy jó barátság alakult ki közte és Gorbacsov között.

Gorbacsov semmilyen más nyelvet nem beszélt, csak az oroszt, így aztán főleg a nyugat-európai politikusokkal nagyon nehéz volt kapcsolatot tartania, csak tolmács segítségével volt lehetséges. A rengeteg együttlét, a közös utazások elmélyítették a barátságot.

Közel két évtizedes, valódi barátság fűzött össze minket. A felesége, aki '99-ben meghalt, végtelenül hiányzott neki. Akárhányszor találkoztunk, bármilyen témáról beszélgettünk, negyedóra után valahol mindig Raiszánál kötöttünk ki. Gyakran elmondta, hogy nagyon várja azt a napot, amikor újra találkozhat vele. Egyszer megmutatta azt a hálószobát is, amit Raisza halála után már nem is használt, ahová még takarítónő se nagyon ment be. Leültünk ott az ágyra, beszélgettünk, elsírta magát.