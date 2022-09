Ránk rúgta az ajtót az ősz, rohamosan közeleg a fűtési szezon

Olyanok is fűthetnek idén télen fával, akik korábban nem, vagy csak nagyon régen választották ezt a fűtési módot. Nekik is szeretnénk segíteni abban, mire figyeljenek a téli tüzelő beszerzésekor.

A fűtési szezon ugyan még nem kezdődött el, de napról napra közelebb oson hozzánk, jelezve, hamarosan már rá kell segítenünk az otthoni melegre.

Szeptember 15-én pedig elindult a hatósági áras tűzifaprogram, az erdőgazdaságoknál már lehet jelentkezni a vásárlási szándékkal. Az igényt személyesen, telefonon és e-mailben is lehet jelezni. Ezzel sok család a gázfűtést is kiválthatja.

Kisokosunkban annak jártunk utána, mivel fával érdemes fűteni, hol szerezhetjük be a tüzelőt és mire kell figyelni a vásárláskor és a tároláskor.

Mit jelent a hatósági ár?

A hatósági ár egy adott terméknek a legmagasabb, azaz maximált ára, ahol az árhatóság az alkalmazható ár felső határát írja elő, ezzel is védve a vásárlók érdekeit. Ezt az ártípust elsősorban monopolhelyzetben lévő területeken alkalmazzák.

Hol vásárolhatok hatósági áras tűzifát?

Az állami erdőgazdaságoknál megtermelt tűzifa egységes áron vásárolható meg, háztartásonként legfeljebb 10 erdei köbméter mennyiségben az ország 152 értékesítési pontján. Az értékesítési pontok megtekinthetők az Agrárminisztérium honlapján.

Mit jelent az erdei köbméter?

Amikor a farönköket a kivágást követően egy méter széles és hosszú rakatokba pakolják, akkor a rönkök közötti hézagok miatt egy köbméter tömör fa körülbelül 1,7 méter magas farakásokból jön ki. Ez egy erdei köbméter.

Hány mázsa 1 erdei köbméter?

Egy erdei köbméter légszáraz tűzifa körülbelül 8 mázsa.

Mennyibe kerül a hatósági áras fa?

Ez fajtánként eltérő. A tűzifaprogramban kemény lombos, lágy lombos és fenyőtűzifa vásárolható, az egyes állami erdőgazdaságoknál adott területre jellemző fajösszetétel szerint.

A programban a hengeres tűzifa egységes maximált, a forgalmi adót is tartalmazó tűzifa ára fajtánként, erdei köbméterenként a következő:

Kemény lombos: 30 000 forint

Lágy lombos: 19 000 forint

Fenyő: 19 000 forint

Kőristől a nyárfáig

Mit kell tudni ezekről a fafajtákról?

Kemény lombos fa az összes gyűrűslikacsú és félig gyűrűslikacsú fafaj, valamint a szórtlikacsúak egy része. Légszáraz sűrűségük 600 és 850 kg/m3 közötti. Nagy szilárdságú, kopásálló, szívós faanyagot adnak. Nagyobb a fűtőértékük, ezért drágábbak.

A lágy lombos fák kivétel nélkül szórtlikacsúak. Alacsony sűrűségű fafajok, átlagos légszárazsűrűségük 350-550 kg/m3. Szövetszerkezetük laza. Porózusak, és viszonylag homogének.

A fenyő gyorsan növő, egyenes törzsű puhafa, amit a faipar előszeretettel hasznosít. A pozdorjából készített termékeket a bútoripar is kedveli, emellett a papírgyártásnak is fontos nyersanyaga. Könnyű, gyantajáratokkal átjárt fája kitűnően ég.

Mit jelent a légszáraz sűrűség?

A megfelelő tűzifa víztartalma 20 százalék alatti, ideális esetben 10-18 százalék között van. Ezt nevezzük légszáraz fának.

Ha túl magas a víztartalom, a víz párolgása elnyeli a termelődő energia jó részét. Ez azt jelenti, hogy minden 10 százalék többletnedvesség 9 százalék fűtőérték-csökkenést okoz. A kicsapódó nedvesség savas, és egy idő után tönkreteheti a kéményünket is.

Érdemes a drágább kemény fát vásárolni?

Igen. A keményfa sűrűsége nagyobb, így a térfogategységre vetített fűtőértékük sokkal jobb, mint a puhább fajtáknak.

A kőris tökéletes tüzelőanyag, bármilyen típusú kályhába, kandallóba jó választás. Ugyan nehezen szárad, de egyenletes hőt biztosít, fűtőértéke kiemelkedő. Fűtőértéke: 16,9 MJ/kg.

A csertölgy az egyik legjobb tűzifafajta. Nagy előnye, hogy nem fülled különösebben, továbbá jól hasad. A megfelelő égéshez fontos, hogy elég száraz legyen. Fűtőértéke: 16,8 MJ/kg.

A bükk is kiváló fűtőértékkel rendelkezik. Hátránya, hogy lassan szárad és könnyen fülled, ugyanakkor, ha megfelelően dolgozzák fel, akkor szintén nagyon jó tüzelő, rendkívül jó parázstartó. Fűtőértéke: 15,62 MJ/kg.

A gyertyán jó minőségű tűzifa, hátránya, hogy kitermelés után azonnal fel kell dolgozni, különben fülled. Nehéz felhasogatni. Fűtőértéke: 15,8 MJ/kg.

Az akác nagyon elterjedt tűzifa, fontos tudni, hogy keményfák között gyengébb fűtőértékű. Előnye, hogy nedvesen is jól ég, ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a nedvesség jelentősen ront a fűtőértéken. Fűtőértéke: 14,9 MJ/kg.

A fenyő már puhafa fajta. Ugyan jól ég, de égés közben szikrázik. Inkább tűzgyújtáshoz ajánlott. Átlagos fűtőértéke: 14 MJ/kg.

A nyír leginkább nyitott kandallókhoz alkalmas fajta, szép lánggal, de gyorsan ég. Fűteni nem ajánlott. Fűtőértéke 14,2 MJ/kg.

A nyárfa nem rendelkezik jó égési tulajdonságokkal: gyengén ég és fűtőértéke alacsony, 13,4 MJ/kg.

Mit jelent a fűtőértéknél a MJ/kg?

A tüzelőanyag fűtőértéke az a hőmennyiség, ami 1 kiló tüzelőanyagból kinyerhető olyankor, ha a füstgázzal együtt távozó víz gőz halmazállapotban hagyja el a berendezést. Értékét úgy kapjuk meg, ha az anyag égéshőjéből kivonjuk a gőzként távozó vízmennyiség párolgáshőjét.

A fűtőérték tipikus mértékegységei szilárd anyagoknál kJ/kg, MJ/kg.

Érdemesebb térfogatra vásárolni

Tömegre vagy térfogatra vásároljam a tűzifát?

A hagyományok miatt sokan tömegre vásárolnak fát, ami nem túl jó döntés. Sok tűzifát forgalmazó helyen nem áll rendelkezésre hiteles mérőeszköz, így sem a vásárlók, de a kiszállítók sincsenek tisztában az adott mennyiség tömegével. Másrészt a száradás során jelentősen csökken a tömeg.

Biztosabb, ha a fát térfogatra vásároljuk. Egy térfogat egységnyi tűzifában mindig azonos fűtőérték van, hiszen az energia a fa szárazanyag-tartalmához kötődik. Ha nedves fát vásárolunk térfogatra, akkor sem ér veszteség, csak időbe kerül, amíg a fa kiszárad.

A piacon többféle mértékegység előfordul térfogatra történő értékesítés esetén is, de a leggyakoribb az erdei köbméter.

Ha rászánom az időt és a fáradságot, én is gyűjthetek fát az erdőkben?

Igen. A lakossági tűzifagyűjtése az erdészetek által közvetlenül kiadott, névre szóló engedély alapján történhet. Tűzifát magánszemély gyűjthet, amit saját magunk készítünk fel a szállításra. Akkor is jelen kell lennünk a területen, ha mást bízunk meg a fa összegyűjtésével. Csak a földön fekvő faanyagot lehet összegyűjteni. A kiadott engedély birtokában legfeljebb 20 köbméter tűzifát gyűjthetünk évente.

A tűzifagyűjtési lehetőség helyszíneiről az erdészeteknél lehet közvetlenül tájékozódni. A gyűjtés csak azokban az erdőrészletekben lehetséges, amelyekben az erdészeti hatóság a kitermelési tevékenységet engedélyezte. Az engedély időbeli érvényességgel rendelkezik, határidő lejárta után a gyűjtés nem lehetséges.

Az egyes erdőrészletekben megfelelő mennyiségű földön fekvő, ún. holtfát kell visszahagyni a gyűjtés során. Az erdő egészséges működéséhez mindenképpen szükséges a holtfa, ezért a gyűjthető mennyiséget az erdőgazdálkodó szabályozza.

Mennyit kell fizetni az összegyűjtött fáért?

A faanyag mennyiségi és minőségi számbavételét a kerületvezető erdész végzi. A gyűjtött tűzifa árának megállapítása az egyes erdészetek hatásköre, amely leginkább a faanyag vastagságtól, terepviszonyoktól és az egységnyi területen lévő mennyiségtől függ.

A gyűjtött tűzifa szállítása csak a NÉBIH által kiadott formátumú szállítójeggyel történhet.

Mindegy, hogy tároljuk a tűzifát?

Nem. A megvásárolt tűzifát csapadéktól védve tároljuk. Nagyon fontos, hogy fedjük le, oldalt szellőzzön, hogy ne a fa korhadjon. Legalább öt, de inkább tíz 10 cm helyet hagyjunk a faltól. A fa alá mindenképp rakjunk keretet, mert különben felszívja a talaj nedvességét. Szerencsésebb, ha a fát felhasogatva tároljuk hasogatva, mert így jobban tud száradni.

Kazánházba semmiképp se rakjunk nagy mennyiséget, mert egy kipattanó szikra is tragédiát okozhat.

Mennyi idő alatt szárad ki a tűzifa?

Ez sok mindentől függ. Például a feldolgozottságtól, hiszen minél apróbbra van vágva a fa, annál könnyebben szárad, de szabad tárban tartott fánál közrejátszik az időjárás is, mennyi a napsütés, milyen gyakori vendég a szél és milyen a levegő páratartalma, ezért igazán pontos válasz nincs.

Általánosságban azonban azt el lehet mondani, hogy az átlagos magyarországi körülmények között szabad ég alatt a fának 1-2 évre szüksége van a száradáshoz.

Ideális körülmények között, megfelelő tárolás esetén felaprítva fél év is elegendő lehet.

Száradás ideje alatt nem célszerű teljesen zárt helyiségben tárolni a fát, például alagsorban, garázsban, mobilgarázsban, zárt fészerben.

Azt is jó tudni, hogy felhasználás előtt érdemes rövid ideig belső melegebb környezetbe vinni a fát, mert a levegő páratartalmából egy kicsit magába szívhat.

Vigyázat, csalók!

Belefuthatunk tűzifavásárlás közben csalókba is?

Sajnos igen. A tűzifa a mai napig a második legnépszerűbb tüzelőanyag a gáz után Magyarországon. Ennek oka, hogy az ára viszonylag kedvező, a fűtőértéke viszont kiemelkedően magas. Viszont éppen emiatt rengeteg a csaló. Olyannyira, hogy már fogalom a tűzifaátverés.

Hogy lehet kiszűrni a csalókat?

Ha biztosra akarunk menni, minden esetben olyan eladót válasszunk, akinek saját telephelye, leinformálható cége van.

Csak akkor vásároljunk tűzifát, ha tudnak számlát adni, és őrizzük is meg azt, ha később panaszunk lenne.

Előfordulhat, hogy olyan fát vásárolunk, ami illegális forrásból származik?

Igen. Az erdészetek minden évben fokozott figyelmet fordítanak arra, hogy a területükről ne lopjanak fát, de minden fa mellé nem lehet erdészt állítani. Ezért minden évben történnek falopások Magyarországon. Az elkövetők jelentős része nem saját felhasználásra, hanem értékesítési célból lop fát. Ha ilyen fát veszünk, akkor mi is bűncselekményt követünk el, hiszen az orgazdaság törvénybe ütköző cselekmény, amelynek büntetése 2 és 8 év közötti szabadságvesztés is lehet! Ezért is fontos, hogy leinformálható kereskedőktől vásároljuk a tűzifát és minden esetben kérjünk számlát!

