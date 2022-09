A porcelánt Puskás-mezre cserélte Szijjártó Péter

Ma, szeptember 24-én van pontosan nyolc éve, hogy Szijjártó Péter letette a külügyminiszteri esküjét az Országgyűlés előtt. Ezzel ő a leghosszabb ideje hivatalban lévő külügyminiszter a rendszerváltás óta Magyarországon.

Az évforduló alkalmából a New York-i ENSZ Közgyűlést követően érte utol a Blikk. A miniszter most több érdekes kérdésre is választ adott. Szerinte a legmeghökkentőbb intézkedése a hivatalba lépését követően az volt, amikor lecserélték a protokollraktárat és a porcelánok helyét Puskás Ferenc nevéhez kötődő labdák, mezek és ajándéktárgyak vették át. Bevallása szerint külügyminiszter kollégái gyermeki lelkesedéssel fogadják a labdarúgáshoz fűződő ajándékokat.

Ám cserébe is ehhez a sportághoz köthető tárgyakat kap. Elmondása szerint

most már gyakorlatilag a FIFA-nak, vagy az UEFA-nak, nincsen olyan tagszervezete, ahonnan ne lenne meg mondjuk egy adott ország válogatottjának meze Szijjártó felirattal.

De a legmegragadóbb ajándéknak a szomszédos ország házelnökének meglepetését tartja. Ő ugyanis a külügyminiszter két kisfiának, Péternek és Patriknak adott a nemzeti válogatottja színeiben egy teljes futballista szerelést.

A legemlékezetesebb pillanatnak pedig azt tartja, amikor nyaralás közben, gyerekeivel a Balatonban tudta meg, hogy „Debrecen nyerte a beruházást, Magyarországon épül fel a BMW új gyára”.