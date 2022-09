Tovább csökken a Balaton vízszintje, hiába esik az eső

Az elmúlt hetek csapadékos időjárása után is alacsony a Balaton és a Velencei-tó vízszintje, és a szakemberek továbbra is várják az esőt – mondta Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője az InfoRádiónak.

Balaton

A mostani csapadék arra elég, hogy a vízgyűjtő területen emelje a talajvíz szintjét, egyelőre még nem kezdődött meg a lefolyás a tavakba, így ezzel is magyarázható, hogy a vízszintjük az elmúlt két hétben nemhogy emelkedett volna, hanem eleinte még csökkent is, és csak az utóbbi napokban stagnál.

Augusztus 25-én 75 centi volt a vízállás Siófoknál, hétfő reggel – szeptember 26-án – pedig 68 centi.

Ha további esők jönnek, akkor emelkedhet csak a Balaton vízszintje.

Kizárt, hogy bármelyik nagy tó vizéből leengednének, arról van csupán szó, hogy a csapadékot még a talaj szívja be, ezért az nem jut el a tóba. Arról nem is beszélve, hogy a párolgás is jelentős még – mondta a szóvivő.

A Balatonnál nem szélsőségesen alacsony a vízállás, a 70 centi szinte normálisnak mondható. Az elmúlt száz évben többtucatnyi alkalommal volt ilyenre példa.

Duna, Tisza

A Tiszánál 2-3 méteres vízszintemelkedés indult el, de ez még nem árhullám, mert a víz a rendes mederben folyik. A Duna is kap már csapadék-utánpótlást, bár alacsony a vízállása, de már másfél méterrel magasabb, mint augusztus végén.

A Dunánál további eső várható, amelynek hatása szűk egy hét után éri el majd Magyarországot, de ahogy a szóvivő fogalmazott: a meteorológusok csak a lehullott csapadéknak hisznek, annak ellenére, hogy szeptember végén sok esőre számítanak a két nagy folyónk vízgyűjtő területén.

(Borítókép: Résztvevők a Strand Fesztiválon, Zamárdiban 2022. augusztus 18-án. Fotó: Vasvári Tamás / MTI)