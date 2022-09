Ismét összeült a kormány, hogy megoldást találjon a Magyarországot is erősen sújtó energiaválságra, illetve az uniós szankciók ellensúlyozására. Miközben téma a kormány asztalán a legújabb nemzeti konzultáció is. Várhatóan hamarosan újabb kormányzati bejelentések érkeznek.

Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos Facebook-oldalán tette közzé, hogy szerda délelőtt ismét összeült ülésezni a kormány.

A kormányfő azt is megosztotta, hogy a kormányülésen mit beszélnek át kormánya tagjaival, többek között a poszthoz mellékelt képen szereplő Pintér Sándor belügyminiszterrel, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszterrel, Varga Mihály pénzügyminiszterrel és Nagy István agrárminiszterrel.

A témák az energiaválság, a szankciók, valamint a nemzeti konzultáció.

Mindezzel párhuzamosan a kormányszóvivő, Szentkirályi Alexandra is arról írt a saját Facebook-oldalán, hogy a kormány jelenleg is azon dolgozik, hogy miként lehetne ellensúlyozni a szankciók okozta terheket és minél hatékonyabban támogatni a családokat, illetve a vállalkozásokat a jelenlegi nehéz helyzetben.

Amit eddig előzetesen tudni lehet többek között Orbán Viktor hétfői parlamenti napirend előtti felszólalása alapján, hogy hamarosan újabb nemzeti konzultációt indít a kormány, ezúttal az energiaszankciókról. A miniszterelnök hétfőn azt is megemlítette, hogy a nemzetstratégiai célok továbbra is fontosak a kormánynak, így a magyar energiarendszer teljes megújításának programja is napirenden marad. A közúthálózat fejlesztése, valamint a családtámogatási program is folytatódik, utóbbi új eszközökkel is bővül decembertől.