Kongóban tárgyalt a Duna Aszfalt delegációja

Megérkezett Kinshasába a Duna Aszfalt üzleti delegációja. A kongói fővárosban folytatott tárgyalások alatt Sama Lukonde miniszterelnök és Alexis Gisaro infrastruktúrafejlesztési miniszter is fogadta a küldöttséget.

Zambia után Kinshasába is megérkezett a piacvezető magyar útépítő, a Duna Aszfalt tulajdonosa által vezetett üzleti delegáció. A Kongói Demokratikus Köztársaságba Szíjj László, a Duna Aszfalt Zrt. tulajdonosa, valamint Jászberényi Tamás, a Duna Aszfalt gazdasági koordinációs igazgatója és Klaus Findt, a GED Africa CEO-ja találkozott egymással.

A kongói fővárosban folytatott tárgyalások alatt Sama Lukonde miniszterelnök és Alexis Gisaro infrastruktúrafejlesztési miniszter is fogadta a küldöttséget. A megállapodás szerint a Duna Aszfalt Zrt. és többségi tulajdonában álló GED Africa Ltd által képviselt PPP-konzorcium egy tágabb, jelentős infrastruktúrafejlesztést magában foglaló beruházás során 184 kilométernyi új utat épít a Kongói Demokratikus Köztársaság déli részén található Katanga tartományból a zambiai Mwendába, melynek része egy 345 méteres határhíd is a két ország között.

A Magyar Építők oldal azt írja, az új út elkészültével jelentős mértékben fel fog gyorsulni a környék jelentős nyersanyagkincskészletének (főként réz és kobalt) szállítási útvonala az Indiai-óceán partján fekvő tanzániai Dar-es-Salaam kikötőjének irányába.

Hamarosan kiválasztják a kivitelező fővállalkozót

Szíjj László Sama Lunkonde miniszterelnökkel tárgyalva kifejtette:

a mintegy 700 millió dolláros projekt megvalósításához szükséges összeg 30 százalékát, vagyis 230 millió dollárt elérhetővé tesznek a fejlesztés megkezdéséhez, folytatva a projekt jelenlegi megvalósítását.

A helyi média szerint ugyanakkor nemsokára véget ér a kivitelező fővállalkozó kiválasztása is, így a megkezdett előkészítő munkálatok csaknem négy hét elteltével újabb kivitelezési fázisba léphetnek a nyertes fővállalkozó bevonásával a Duna Aszfalt pénzügyi befektetése és szakmai felügyelete mellett. A magyarok tárgyalópartnere kihangsúlyozta: a projekt a kongói elnök támogatását is élvezi.