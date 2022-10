Győrben újra feltalálták a meleg vizet, itt a megoldás az iskolai fűtéskrízisre

Az energiakrízis miatt Győrben több iskolát költöztettek volna egy épületbe, és tervben volt a délutáni oktatás bevezetése is. Ám most úgy tűnik, hogy a győri diákok és pedagógusaik megússzák a tortúrát, miután sikerült ismét üzembe helyezni a 19 éve használaton kívüli helyi termálvizes rendszert, amely már fűti is a győri Bercsényi-iskolát.