A főpolgármester hajnalban kiment a sztrájkoló kukásokhoz

Ahogy arról az Index is beszámolt, kedden és szerdán a Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) Ecseri úti telephelyén dolgozók nem vették fel a munkát, béremelést követelnek. A hulladékszállítók és a cég vezetősége folyamatosan tárgyaltak az elmúlt napokban - eddig eredménytelenül.

A Blikk információi szerint Karácsony Gergely, Budapest fópolgármestere csütörtök hajnalban személyesen is megjelent a munkabeszüntetés helyszínén, ahol azt mondta, hogy

a főváros a jelenlegi helyzetben minden dolgozónak bruttó 200 ezer forintos egyszeri pénzt tud adni a rezsidíjak kompenzálására.

A lap úgy tudja, hogy Karácsony Gergely megígérte, hogy ettől függetlenül jár a bruttó 120 ezer forintos karácsonyi jutalom is "a kukásoknak".



A főpolgármester már szerdán is hosszabb posztban foglalkozott a helyzettel. Úgy vélte, hogy

a dolgozók azért sztrájkolnak, mert sokuknak megérkezett az első megemelt rezsiszámlájuk. Az elszabadult infláció mellett az egekbe szökő rezsiköltségek súlyos megélhetési gondot okoznak.

A főpolgármester szerint a főváros vezetése azért van nehéz helyzetben, mert az állam - a hulladékszállításban a Kukaholdingnak nevezett állami cégszörny - 15 milliárd forintot nem adott vissza Budapestnek.

Ahogy arról szerdán beszámoltunk a szemétszállítók a fizetéssel kapcsolatos elégedetlenség mellett azon is felháborodtak, hogy az FKF ellenőröket vett fel, akiknek az a feladata, hogy munka közben megfigyelje a szemétszállítókat, hogy kiürítenek-e be nem jelentett kukákat extra pénzért. A szemétszállítók ezzel kapcsolatban elmondák, hogy felháborítja őket, hogy az ellenőrök, akik javarészt nyugállományba vonult rendőrök, 100-150 ezer forinttal többet keresnek mint ők.



A Blikk tegnap azt írta, hogy a helyszínen a szakszervezeti vezető, Lázár Lászlóné Éva, megfenyegette az alkalmazottakat, mondván vegyék fel a munkát vagy ki lesznek rúgva.



Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes tegnap azt mondta, hogy elképzelhetőnek tartja, hogy nemcsak az Ecseri úti telephelyen sztrájkoló 100-150 munkavállaló nem veszi fel a munkát, hanem az elkövetkezendő napokban más telephelyekre is átterjed a sztrájk. A városvezető arra, hogy – egy idő után – akár négyszázezer forintot is érje el a kukások keresete úgy reagált, hogy ilyen ígéretük nem volt a dolgozók számára. 2021-ben a rakodók átlag bruttó bére 245 ezer forint volt, ez emelkedett január elsejétől 282 ezer forintra. Kiss Ambrus kalkulációja szerint, ha ezt a követelést teljesítik, az 86 százalékos bérnövekményt jelentene a főváros számára, ennek teljesítéséhez meg kellene duplázni a bérkeretet.

(Borítókép: Karácsony Gergely. Fotó: Kaszás Tamás / Index)