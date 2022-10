Felgyújtották a tiszakécskei katolikus templomot

Tűzeset történt a tiszakécskei katolikus templomban. Kovács Andrea tűzoltó főhadnagy, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője arról adott tájékoztatást, hogy még pénteken kaptak bejelentést azzal kapcsolatban, hogy tűz keletkezett a templomban.

A helyszínre a Tiszakécskei Önkormányzati Tűzoltóság munkatársai vonultak ki néhány percen belül, de tüzet már nem találtak a felderítés során, mivel a helyszínen tartózkodók eloltották. Az esettel kapcsolatban tűzvizsgálati hatósági eljárás indult – írja a baon.hu.

A tiszakécskei Szentháromság Plébánia Facebook-oldalán egy bejegyzést is közétettek az esettel kapcsolatban. A posztból kiderül, hogy felgyújtották a templom előterében lévő imapadot, ahonnan a lángok átterjedtek a hirdetőtáblára is. A fekete füstöt még időben észlelte egy járókelő, majd a helyi önkormányzat egyik munkatársának segítségével a tűzoltók is hamar a helyszínre értek.

A bejegyzés kitér arra is, hogy a kár jelentős. Az elkövető beazonosítást követően néhány órán belül rendőrkézre került.

Köszönet illeti Barta János gondnokunk igyekezetét, gyors és hatékony beavatkozása miatt nem történt nagyobb baj. Fájdalmas felismerés, hogy egyeseknek Isten háza sem szent, és akár ilyen aljasságra is képesek rászánni magukat. Tettükért egykor még felelni fognak!

– írták a poszt végén.