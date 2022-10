Bekérette a budapesti ukrán ügyvivőt a Külgazdasági és Külügyminisztérium

Lapunk csütörtökön beszámolt róla, hogy a munkácsi képviselő-testület felszólította a helyi történelmi múzeumot, hogy szereljék le a munkácsi várban lévő turulmadarat ábrázoló szobrot, és cseréljék le az ukrán állami címerre.

A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára megdöbbentőnek és felháborítónak nevezte a Munkácsi Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának döntését. Potápi Árpád János sajnálatosnak nevezte, hogy egy háború kellős közepén Munkács város vezetése számára az a legfontosabb, hogy lebontsa a kárpátaljai magyarság egyik kiemelt jelképének számító műemléket.

Szijjártó Péter az InfoRádióban kihangsúlyozta: „Az nem kérdés, hogy Ukrajnában a háború előtt inkorrektül bántak a magyar nemzeti közösséggel, a kárpátaljai magyarokkal, de ezt a kérdést a magyar kormány a háború kitörése óta zárójelbe tette.” A külügyminiszter szerint ennek megvitatására majd akkor kell sort keríteni, ha ismételten béke lesz Ukrajnában.

– tette hozzá a tárcavezető, aki a magyarokkal szembeni teljesen fölösleges provokációnak nevezte a munkácsi turulszobor eltávolítását, és elmondta, hogy a kormányzó segítségét kérték az ügyben:

Biztos vagyok benne, hogy ő erről nem tudott, az ő józansága, a korrekt megközelítése teljes mértékben ellentétben áll azzal, amit most provokáció szintjén műveltek. Ma az ukrán ügyvivőt be is kéretjük a külügyminisztériumba, hogy nála is tiltakozunk ezzel a lépéssel kapcsolatban