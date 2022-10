A fegyvergyárak a háború igazi győztesei

Várhelyi Olivér a magyar európaiságról, az európai magyarságról, magyar értékekről, háttérhatalomról és az energiaellátásról is nyilatkozott.

A Mandinernek adott interjúban a szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős EU-biztos elmondta: sokan úgy tekintenek az Európai Bizottságra, mint egyfajta háttérhatalomra. Az ő fogalmai szerint inkább elsődleges hatalomként kell kezelni. Korábban világosan megkülönböztették, mi az, amit az unió csinál, és mi az, amit azon belül az Európai Bizottság. A Juncker-bizottság valamiért úgy gondolta, hogy magához ragadja ezt a feladatot.

Amikor az Európai Bizottság beszél, azt sokszor az EU nevében teszi, pedig nem minden területen igaz, hogy a testület az egész uniót képviseli

– mondta Várhelyi Olivér, aki önmagát egyszerre tekinti magyar európainak és európai magyarnak.

Magyar európai, európai magyar

Hozzátette: nem lehet úgy európainak lenni, hogy az ember közben nem magyar vagy francia, cseh, svéd. Európát nemzetek alkotják. A biztosoknak az is feladatuk, hogy hozzák azt a tudást, társadalmi értéket, tapasztalatot, amit az országuk birtokol.

Nem vagyok az unió hasznára, ha elfelejtem, honnan jövök

– jelentette ki az uniós biztos.

A politikus kitért arra is, hogy minden uniós biztos a közös európai érdekek megtalálásáért és érvényesítéséért dolgozik. Ugyanakkor magyarként fontos feladatnak tekinti, hogy a sokszor az ismeretlen közép-európai és azon belül is a magyar gazdasági és szociális szempontokat és alapvetéseket is kellőképpen figyelembe vegyék egy-egy döntés előkészítésénél.

A szankciók Európát is érintik

A kötelezettségszegési, a jogállamisági és a hetes cikkely szerinti eljárásról Várhelyi Olivér elmondta: akkor is kifejti ezekről a véleményét, ha nem kérdezik. A balkáni országok támogatásáról hozzátette: az a térség jelentheti a földrajzi kijáratot Európának, amelyen keresztül gázt és áramot lehet behozni, de ezekhez még meg kell teremteni a lehetőségeket.

Az Oroszországgal szembeni szankciókról az uniós biztos elmondta: látható, hogy ezeknek van hatásuk az orosz gazdaságra, és az is, hogy az európaira szintén.

Hogy ez elegendő-e Moszkva megállítására, azt majd az idő dönti el

– mondta Várhelyi Olivér, majd hozzátette: ennek a háborúnak nem lehet senki győztese a fegyvergyárakon kívül.

(Borítókép: Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság bővítésért és szomszédságpolitikáért felelős tagja felszólal az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2022. október 19-én. Fotó: Julien Warnand / EPA / MTI)