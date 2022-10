46 millió forintot csalt ki híveitől egy szerencsejáték-függő lelkésznő Borsodban

Az alsóvadászi református gyülekezet lelkésznője 46 millió forintot csalt ki a tagoktól és támogatóktól, akik közül az egyik átvert áldozat számolt be a történtekről.

Kilenc évig szolgált az alsóvadászi templom lelkészeként a 45 éves református lelkésznő, aki először saját céljaira kérte, hogy adakozzon a közösség, majd a parókia tetőfelújítására ötmillió forintot kért kölcsön attól a férfitól, aki elmesélte, hogyan járt. Egy hónapra adta kölcsön az ötmillió forintot, amit soha nem kapott vissza.

A Tényeknek nyilatkozó áldozat elmondta, hogy feljelentést tett, de nem tudja, hová lett a pénze. A férfi szerint volt olyan is, akitől 13 millió forintot csalt ki a lelkésznő a parókia felújítására. Személyes céljaira is több tíz milliót gyűjtött be helyi hívektől.

Szerencsejátékra költötte a kölcsönkért tízmilliókat ahelyett, hogy a közösségépítésre fordította volna a pénzt.

Összesen 46 millió forintot csalt ki híveitől és segítőitől: először csak saját célra, majd az egyházközség presbiterétől állítólagos tetőfelújításra kért pénzt. A férfi először visszautasította a kérést, majd végül belement, hogy egy hónapig áll a kölcsön, de nem kapta vissza az összeget. Mivel hiába kérte vissza pénzét a határidő lejárta után, feljelentést tett a nő ellen.

Az ügyészség minősített csalássorozat miatt már vádat emelt a nő ellen, a tárgyalására decemberben kerül sor. Az ítélet több év börtön is lehet.