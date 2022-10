Megnyit-e idén a Városligeti Műjégpálya?

Az egyre emelkedő energiaárak, a változékony időjárás és a tél közeledtével a Ripost utánajárt, milyen tervekkel indul neki a téli szezonnak a Városligeti Műjégpálya és Csónakázótó üzemeltetője.

Az energiaárak drágulása minden sport- és szabadidős tevékenységet folytató intézmény működését befolyásolja, ugyanakkor mindent megteszünk azért, hogy közönségünk minél kevesebbet érzékeljen a globálisan jelentkező nehézségekből

– mondta el a Városligeti Műjégpálya üzemeltetője, a Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft. a lap megkeresésére.

Többek között beszélt arról is, hogy a szokásokhoz híven idén is november közepén tervezik megnyitni kapuikat a korcsolyasport szerelmesei előtt. A jegyárakon immáron hat éve nem változtattak, és most, a mindenkit sújtó energia-veszélyhelyzetben is csak a legszükségesebb emeléseket hajtják végre.

A Csónakázótó vizének leengedése tervezett volt, mert a területet – hagyományosan – a közelmúltban rendezett Nemzeti Vágta résztvevőinek rendelkezésére bocsátottuk

– felelte arra a kérdésre a Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft képviselője, hogy miért nincs jelenleg víz a Csónakázótóban.

Kiemelte, hogy nem az idei korcsolyaszezon elmaradása miatt engedték le teljesen a Csónakázótó vizét.

A főváros energia- és gazdasági válság elleni operatív törzs legutóbbi ülése után Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes arról beszélt, hogy amíg rentábilisan tudják működtetni, addig nyitva tartják a Műjégpályát, de a szociális kiadások terhére nem működtetik. Kérdésesnek nevezte, hogy a korábban magas látogatószám biztosított lesz-e a jövőben.

(Borítókép: Esti felvétel a Városligeti Műjégpálya és Csónakázótóról. Fotó: Balaton József / MTI)