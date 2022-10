Két budapesti iskola is felkerült a legjobb nemzetközi intézményeket jegyző listára

A budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, illetve a Milestone Intézet is felkerült a The Telegraph című brit napilap legjobb nemzetközi iskolákat jegyző listájára.

A listát az alapján állították össze, hogy 2020 óta hány diák került be az Oxfordi és a Cambridge-i Egyetemre. A Fazekas a tizenhetedik helyen végzett, a Milestone pedig a huszadikon, azzal együtt is, hogy a listába a brit iskolákat is beleszámolták.

Ez már csak azért is nagy dicsőség, mert a brexit óta életbe léptetett besorolási rendszerben a korábbinál is nehezebb bejutni a két elit egyetemre. Az új rendszer ugyanis az Európából érkező diákokat egy kategóriába teszi a világ egyéb pontjairól érkező diákokkal.

Emellett az elit egyetemek régóta küzdenek a hatalmas számú túljelentkezéssel is. A hírt az Eduline című portál írta meg a Milestone információja alapján.