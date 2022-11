Marad a szürkület, tartós ködre figyelmeztetnek több vármegyében is

Szerda reggel még sokfelé lesz borongós, párás, ködös, szürke az idő, helyenként szitálás is előfordulhat, valamint a Dunántúlon záporok is kialakulhatnak. Azonban napközben egy gyenge hidegfront hatására csökkenhet a ködös területek aránya. Elsősorban a Dunántúlon és északon alakulhat ki elszórtan gyenge eső, zápor, és északkeleten továbbra is lehetnek tartósan ködös tájak.

Hajnalban 7 és 12 fok várható, délután 14 és 20 fok között alakul a csúcshőmérséklet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzése szerint szerdán kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség várható. A szolgálat három megyében tartós, sűrű köd miatt adott ki egyes fokú, citromsárga figyelmeztetést.

Pár száz méteres látótávolság lesz jellemző

Baranya,

Somogy, valamint

Zala megyében.

Nincs jó hírünk a frontérzékenyeknek

Az Időkép orvosmeteorológiai jelentése szerint szerdán hidegfronti hatás terhelheti szervezetünket, az érzékenyebbek fejfájásra, migrénre és erősödő reumatikus fájdalmakra panaszkodhatnak.

Ugyanakkor fokozódhatnak az ízületi fájdalmak, a műtéti hegek, és érzékenyebbé válhatnak a régi csonttörések helyei.

