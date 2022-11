Börtönbüntetésre ítéltek egy férfit, mert akadályozta a mentőautó haladását

Nyolc hónap börtönbüntetésre ítéltek egy brit férfit, mert akadályozta a mentőautó haladását és veszélybe sodorta a többi közlekedőt. A büntetés letöltését 18 hónapra felfüggesztették, azonban 200 óra közmunkát is kell végeznie, valamint egy 20 napig tartó, visszaesés megakadályozását célzó programon kell részt vennie.

Az Országos Mentőszolgálat Facebook-posztjában azt írta, precedens értékű ítéletet hozott a brit bíróság egy angol sofőrrel kapcsolatban. Ugyanis Albert Butler az A4-es úton Maidenhead felé elkövetett mutatványa 8 hónap letöltendő börtönbüntetést ért, amit 18 hónapra felfüggesztettek.

A Taplowi Közúti Rendészet nyomozótisztje szerint a sofőr vezetési módja teljesen elfogadhatatlan, mivel azzal, hogy szándékosan megakadályozta a mentő haladását, veszélybe sodorta a többi közlekedőt és a mentőre váró bajbajutottnak is kárt okozott.

A 18 hónapos felfüggesztés alatt 200 óra közmunkát is kell végeznie, valamint egy 20 napig tartó, visszaesés megakadályozását célzó programon kell részt vennie. Ezenfelül három évre eltiltották a járművezetéstől és a jogosítványát is csak szigorított vizsga után kaphatja vissza, miután befizette a 275 ezer forintnak megfelelő bírságot is.

A hatalmas felháborodást kiváltó esetről a helyi média is beszámolt, az azonban nem derült ki, hogy milyen gondolat vezérelte a férfit, amikor feltartotta az életmentőket

– írták a bejegyzés végén a mentősök.