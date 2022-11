Mégis sikerült megmenteni a pécsi villamost

November elején érkezett a hír, hogy Pécs végleg búcsút vesz a villamostól, mert az üzemeltetető szervezet már nem tudja kigazdálkodni a fenntartáshoz szükséges összeget. A villamost még novemberben elszállították volna a városból.

Jelenlegi helyéről, a Ferencesek utcájából mindenképpen el kell szállítaniuk télre, de mivel sikerült megegyezni, a villamos maradhat Pécsett, és megújult formájában fogja várni a látogatókat – írja a pecsaktual.hu.

Azon érdeklődők, akik még utoljára szeretnék megtekinteni a Ferencesek utcájában, most hétvégén megtehetik, délelőtt 10 és délután 4 óra között.

Ahhoz, hogy Pécsett maradhassunk, az önkormányzat rengeteg segítsége mellett is milliós összeg volt szükséges, amit hitelből finanszíroztunk, így már most is szívesen vesszük önkéntes adományaitokat hétvégén a perselyünkbe