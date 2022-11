Erzsébetvárosban változik a parkolás

Meghozta a döntést a VII. kerületi képviselő-testület: ennek értelmében háztartásonként legfeljebb két autóra járhat az ingyenes lakossági parkolás, az elsőre viszont továbbra is minden háztartásnak ingyenes lesz.

Bár az eddigi VII. kerületi szabályozás azt az anomáliát is lehetővé tette, hogy volt olyan háztartás, ahol eddig hat autóra is ingyenes lakossági kedvezményt váltottak ki – ehhez képest ez a döntés szigorításának is látszhat, de nem az