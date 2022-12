Brúnó nyolcévesen mentősnek állt

A kutyák már régen kiléptek abból a sztereotípiából, hogy az a dolguk, hogy őrizzék a házat. Mondjuk, már csak azért is, mert territoriális ösztön híján nem érzik, hogy ez lenne a dolguk. A magyar vizslák zöme példátlanul jó vendéglátó, képes bárkinek örülni, és ezt heves farkcsóválással jelezni.

A kutyák rengeteg területen segítik az embereket, nyomkövetéstől kezdve bajbajutottak megtalálásán át egészen a vakvezetésig. Erről az utóbbiból van vizsgája Brúnónak, aki mostantól az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) hivatalos mentőkutyája, méghozzá Karlovitz Brúnó néven. Az erről szóló fényképes igazolványt Csató Gábor, az OMSZ új főigazgatója állította ki.

A Facebookon található bejegyzés szerint a nyolcadik életévét taposó Brúnó Karlovitz Ákos mentőtechnikus igazi mentőkutyája. Hosszú évek óta kíséri el a gazdit az oktatásokra, vezetéstechnikai tréningekre és szinte mindenhova, azonban a mentőállomásra eddig nem léphetett be.

A jól nevelt ebnek minden oltása megvan, és még a vakvezető iskolát is kijárta, ezért az életmentő gazdi méltányossági kérelemmel fordult a mentőszolgálat vezetőjéhez. A főigazgató pedig nemcsak kivételt tett, hanem még „állományba is vette” a négylábút, ezzel érdemelte ki a szolgálati igazolványt. Brúnó azóta is büszke rá, hogy ő az egyetlen kutya Magyarországon, aki hivatalosan is beléphet a mentőállomásokra, bár a mentőautóba még neki sem szabad beszállnia.