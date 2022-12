Megszűnik az ellenőrzés a magyar–horvát határon

Horvátország schengeni csatlakozásával megszűnik az ellenőrzés a horvát–magyar határszakaszon januártól. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a brüsszeli tanácskozást követően azt nyilatkozta: Románia és Bulgária is nagyon közel került ahhoz, hogy a schengeni övezet része legyen, csupán két szavazat választotta el a két országot ettől.

Megszűnik a határellenőrzés Magyarország és Horvátország 344 kilométer hosszú határszakaszán január 1-jétől, miután az európai uniós tagállamok belügyminiszteri tanácsa jóváhagyta Horvátország csatlakozását a schengeni övezethez – közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Brüsszelben csütörtökön.

Rétvári Bence a miniszteri tanácskozást követően magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta: Horvátország schengeni csatlakozásával élénkebbé válhat a két ország közötti közlekedés, és megkönnyíti a turizmust.

Az, hogy átjárhatóvá válik a magyar–horvát határ, azt is jelenti, hogy az eddig ott szolgálatot teljesítő – a határőrizetben részt vevő – rendőrök munkaerejét más határszakaszok védelmében vagy az ország biztonságának megőrzésében lehet hasznosítani

– mondta Rétvári.

A tanácsülés részleteit ismertetve az államtitkár közölte: Románia és Bulgária nagyon közel került ahhoz, hogy a schengeni övezet része legyen, ettől két szavazat választotta el a két országot.

Kijelentette: Magyarország mindvégig hangsúlyozottan támogatta Horvátország mellett Románia és Bulgária schengeni csatlakozását is. Magyarország azt szeretné, hogy ez a két ország is mihamarabb az unión belüli szabad mozgást biztosító övezet része legyen, valamint nemzetpolitikai szempontból is fontos, hiszen a magyar–román határ két oldalán élő magyarok számára könnyebbé válna az átjárás – húzta alá.

Már több mint egy évtizede próbálkoznak

Mint arról korábban beszámoltunk, Románia és Bulgária már 2011 óta eleget tesz a követelményeknek, azonban egyes tagállamok belpolitikai, valamint az Európai Bizottsággal való csatározásai akadályozhatják a schengeni tagságot.

Horvátország azonban jobb helyzetben volt a schengeni térséghez való csatlakozás tekintetében, mivel egyetlen ország sem fogalmazott meg negatív véleményt a felkészültségéről.

Schengen jelenleg 26 országot foglal magában, köztük 22 EU-tagállamot és négy nem uniós országot, Norvégiát, Izlandot, Svájcot és Liechtensteint, vagyis mintegy 420 millió lakost.

(Borítókép: Varga György / MTI)