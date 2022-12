Belefulladt a ciszternába egy Ukrajnából menekült kislány Bagon

A kislány a Bagon található Csintó Hotel vízzel teli ciszternájába esett bele. A baleset óta már több hét eltelt, de a hotelben élő többi menekült még mindig nem tudta feldolgozni a történteket – írja a Blikk.

„Jaj, borzalmas volt, ne is kérdezzen róla. Azóta is erről beszélünk, nem tudjuk egy perce sem elfelejteni. A kislány szülei már nincsenek itt, elvitték őket egy másik szállásra” – idézi fel a történteket egyikük.

Belegondolni is borzalmas, milyen lehetett nekik végignézni, amikor a kicsit felhozták a vízaknából. Mi sem tudjuk elfelejteni valószínűleg sohasem. Rettentően sajnáljuk őket, a szívünk szakad meg a gyerekért és értük is. Imádták a kislányukat, lesték minden gondolatát. Ez egy borzalmas baleset volt, senki nem tehet semmiről. Többet nem merünk és nem is akarunk mondani, kérdezze a hotel bérlőjét vagy tulajdonosát