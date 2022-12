Rendkívüli sajtótájékoztató jön a brüsszeli döntésekről

Kedden délelőtt fél tízkor sajtótájékoztatót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Navracsics Tibor uniós források felhasználásáért és területfejlesztésért felelős miniszter az Emberi Erőforrások Minisztériumában – tájékoztatta lapunkat a területfejlesztési miniszter sajtóosztálya.

A meghívóból kiderült, ami Navracsics Tibor jelenlétével is egyértelműnek tűnt: a hétfői brüsszeli döntések fogják szolgáltatni a sajtótájékoztató leghangsúlyosabb témáit.

Felszállt a füst Brüsszelben

Nemrégiben arról számoltunk be, hogy az Európai Bizottság továbbra is indokoltnak tartja a 7,5 milliárd euró befagyasztását, arra hivatkozva, hogy „bár történtek pozitív lépések, továbbra is fennállnak gyengeségek és kockázatok”. Most azonban egy régóta húzódó ügy végére került pont Brüsszelben. Az Európai Unió soros elnökségét ellátó cseh kormány ugyanis bejelentette, hogy a Magyarország által blokkolt kérdésekre megoldást találtak, cserébe jóváhagyták a ránk vonatkozó megállapodásokat.

Az uniós testülettől érkező hírek szerint az EU-hoz akkreditált nagykövetek elvi egyezségre jutottak minden fontos kérdésben, amit a döntések végleges jóváhagyása zár le, írásbeli eljárással. Ez azt jelenti, hogy a nagykövetek jóváhagyták

nemcsak az Ukrajnának szánt 18 milliárd eurós támogatási csomagot,

illetve a 15 százalékos globális minimumadót,

hanem az 5,8 milliárd euró vissza nem térítendő támogatást tartalmazó magyar helyreállítási tervet,

valamint a jogállamisági eljárás lezárására vonatkozó javaslatot is.

A friss hírekre reagálva fejlesztéspolitikai szakértők arról beszéltek az Indexnek, hogy enyhülhetett a brüsszeli szigor. Ez azt jelentheti, hogy nem 7,5 milliárd eurót fagyaszt be átmenetileg az uniós intézményrendszer, hanem ennél kisebb összegről lehet szó: információink szerint három operatív program esetében 65-ről 55 százalékra csökken az ideiglenesen zárolt rész. Ennek értelmében 7,5 milliárd euró helyett 6,26 milliárdot zárnak üvegkalitkába, amíg nem teljesül maradéktalanul a hazai korrupcióellenes intézkedéseket tömörítő 17 pont.

A döntés hátteréről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, illetve Navracsics Tibor uniós források felhasználásáért és területfejlesztésért felelős miniszter kedden sajtótájékoztatót tart, amelyről az Index élőben tudósít.

