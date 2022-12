Kitart a hideg idő, jelentős mínuszok jönnek

Szerdán melegfronti felhőzet húzódik az ország fölé, így hosszabb napos időszakok lehetnek reggel, de kitart a hideg idő. Kisebb havazás, hószállingózás az északi, északnyugati határnál fordulhat elő. A délkeleti szelet több helyen élénk, északnyugaton olykor erős lökések kísérhetik.

Hajnalban mínusz 12, mínusz 2, napközben mínusz 3 és plusz 3 fok közötti értékeket mérhetünk.

Időkép

Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzése szerint nem várható az ország területén a kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség. Nem lesz érvényben sem figyelmeztetés, sem riasztás ezen a napon.

A fagyok miatt is fájhat a fejünk

Az Időkép orvosmeteorológiai jelentésében azt írta, szerdán is hideg, helyenként napközben is fagyos idő várható, emiatt görcsös panaszok, fejfájás, vérnyomás-ingadozás, keringési problémák továbbra is felléphetnek. Hajnalban a nyirkos, fagyos északkeleti tájakon sokaknál jelentkezhetnek ízületi fájdalmak.

Északnyugaton feltámad a délkeleti szél, így itt a szélre érzékenyeknél fejfájás, ingerlékenység, nyugtalanság is kialakulhat.

