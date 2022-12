Két hétre bezárja kapuit az Oktatási Hivatal

A hivatal az igazgatási szünet alatt is fogadja a különböző kérdéseket, de feldolgozásuk csak január 9-én fog megkezdődni. Emellett azzal is számolni kell, hogy a hatósági ügyek és eljárások ügyintézési határidejét is meghosszabbítja a szünet – figyelmeztet az Eduline.

A diákok az E-felvételi felületét az igazgatási szünet alatt is igénybe vehetik. Ezenkívül a plusz egy év óvodát kérelmező szülőknek is lehetőségük van ezt megtenni az ohtan.gov.hu oldalon.

Amint arról korábban már beszámoltunk, december 22. (csütörtök) és január 6. (péntek) között zárva tartanak a minisztériumok és a különböző szintű kormányhivatalok is, a tisztviselőket pedig lényegében kényszerszabadságra küldik.

Ebben az időszakban tehát a legtöbb hivatali ügyfélszolgálat zárva lesz, de a halaszthatatlan közfeladatokat és hatósági teendőket ellátják a kormányhivatalok. Országszerte hatvan kijelölt kormányablak, valamint a Központi Okmányiroda december 22. és január 6. között is nyitva lesz.

A Magyar Posta Zrt. a honlapján tett közzé közleményt róla, hogy december 25-én és 26-án, valamint 2023. január 1-jén a posták zárva lesznek, az ünnepek alatt viszont a többi napon normál munkarend szerint lesznek nyitva.