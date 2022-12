Lecsapott a médiahatóság

A Fehér Lótusz című, az HBO Maxon vetített sorozat egyik epizódjának helytelen korhatár-besorolása miatt megfogalmazott hatósági megkeresés alapján a cseh társhatóság a szigorúbb magyar szabályok betartására szólította fel a médiaszolgáltatót.

Az NMHH még szeptemberben fordult a cseh médiahatósághoz (RRTV) az ott nyilvántartásba vett HBO Max (Hungary) streamingszolgáltató kínálatában elérhető, A Fehér Lótusz című sorozat negyedik epizódjával kapcsolatos kifogásaival. Megállapításuk szerint a sorozat eredetileg „16 éven aluliak számára nem ajánlott” epizódját a magyar szabályozás alapján az V. (18 éven aluliak számára nem ajánlott) korhatári kategóriába kellett volna sorolni.

Rengeteg rádió ellen indult eljárás

Ugyanakkor eljárást indítottak a kisközösségi Szentendre 91,6 MHz frekvencián működő Rádió Szentendre július 25. és 31. között sugárzott adása miatt is. A hatóság megállapította, hogy a szolgáltató nem teljesítette a helyi közélettel foglalkozó, a közszolgálati célokat szolgáló műsorszámokra és a hírműsorokra vonatkozó vállalásait, valamint túllépte az ismétlések napi maximális mértékét. Ezen felül alulteljesítette az éjszakai órák nélküli műsoridőben a szövegre vonatkozó napi vállalását, a zene maximális napi aránya pedig túl magas volt a szerződésben rögzítetthez képest. Nem teljesítették továbbá a közszolgálati műsorszámokra vonatkozó minimumkövetelményt sem. A médiatanács bírságot szabott ki a médiaszolgáltatóra.

Hatósági eljárás indult a Cegléd 92,5 MHz helyi vételkörzetű, kereskedelmi jellegű Cegléd Rádió július 14-i műsorának vizsgálata nyomán is. A szolgáltató jelentősen alulteljesítette a közszolgálati műsorok és a helyi közélettel foglalkozó műsorokra vonatkozó napi vállalásokat, emiatt a médiatanács ez esetben is bírságot rótt ki a rádió szolgáltatójára.

Nem teljesítették a vállalást

A közleményben ismertették azt is, hogy a Salgótarján 100,4 MHz-en hallható, helyi vételkörzetű 100,4 Rádió 1 szeptember 25-én alulteljesítette a közszolgálati célokat szolgáló és a helyi közélettel foglalkozó műsorszámokra, műsorelemekre és a napi szövegarányra vonatkozó vállalását, ezen felül a zene maximális arányát is túllépte. Mivel a szolgáltató ismételten követett el jogsértést, a médiatanács a rádiót üzemeltető vállalkozás mellett annak vezető tisztségviselőjét is bírság megfizetésére kötelezte.

A körzeti vételkörzetű, közösségi jellegű Régió Plusz Televízió szeptember 5-11-ei adáshetén 137 alkalommal adtak közre társadalmi célú hirdetést, 235 alkalommal pedig reklámot, más médiatartalmaktól megkülönböztető figyelemfelhívás nélkül – állapította meg az NMHH vizsgálata. A médiatanács a jogsértésekért szintén bírságot szabott ki a médiaszolgáltatóra.

A Tilos Rádiót üzemeltető alapítvány kezdeményezte a médiatanácsnál a Budapest 90,3 MHz frekvencia használatára 2022. október 4-én megkötött hatósági szerződésében szereplő szerződéses biztosíték mértékének csökkentését. A testület a méltányolható indokokra tekintettel jóváhagyta a szerződésmódosításra irányuló kérelmet – számolt be a közlemény alapján az MTI.

(Borítókép: Bődey János / Index)