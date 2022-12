Ismét csobbant a jéghideg Balatonba a keszthelyi Rozmár

Ferenczi Ottóhoz a tavalyi évhez hasonlóan idén is többen csatlakoztak, hogy megmártózzanak a jéghideg vízű decemberi Balatonban.

Az adventi csobbanásai miatt Ferenczi Ottót keszthelyi Rozmárnak nevezik a helyiek.

Ez volt a második adventi csobbanás Gyenesdiáson, amit tavaly először szervezett. Akkor is sok helyről, Kaposvártól Zalaegerszegig csatlakoztak hozzá.

Úgy gondoltam, most az idő közbeszólt, de nem baj, nagyon sokan vannak itt hál'Istennek, hogy megrendezzem ismét ezt a második adventi csobbanást itt Gyenesdiáson az ünnepek előtt. Be tudunk menni a Balatonba, elleszünk egy kicsit, elbohóckodunk, elvagyunk és aztán készülünk a keszthelyi nagy szilveszteri csobbanásra, ami most már 12 éve működik