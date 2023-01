Itt a válasz, hogy elkaphatjuk-e egyszerre a koronavírust és az influenzát

Pusztai Erzsébet infektológus szerint nem kell tartani attól, hogy a koronavírus és az influenza egyszerre tömegesen megfertőzi az embereket. Az viszont aggodalomra ad okot, hogy jóval kevesebben oltatják be magukat, mint kellene.

A figyelőszolgálatban részt vevő orvosok jelentései szerint 2022. december 26-a és 2023. január 1-je között az országban 134 ezren fordultak orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel, közülük 12 900 embernél diagnosztizáltak influenzaszerű megbetegedést. Utóbbiak közül a betegek 27,6 százaléka gyerek, 31,6 százaléka 15–34 éves, 26,6 százaléka 35–59 éves, 14,2 százaléka pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

Pusztai Erzsébet azt mondta az ATV Híradónak, hogy ha valakinek felsőlégúti tünete van, vagy veszélyeztetett, akkor az vegye fel a maszkot, amennyiben emberek közé megy, mert ez a koronavírus és az influenza ellen is jól védi a többieket. Az infektológus szerint ugyanakkor az influenza ma már nem tud akkora hullámokat okozni, mint a nyolcvanas évek elején, és ez véleménye szerint a védőoltás miatt van.

A szakértő arra is kitért, hogy mekkora az esélye, hogy valaki egyszerre kapja el mindkét vírust.

Arra szerencsére nem lehet számítani, hogy egyszerre két vírus által fertőződnek meg az emberek, mert ezt viszont a szervezet már meg szokta állítani. Tehát ha az egyik vírusfertőzés elindul, akkor már a másik nem tud

– fogalmazott Pusztai Erzsébet, aki emellett fontosnak tartotta megjegyezni azt is: nem jó, hogy lényegesen kevesebben kérik az influenza elleni oltást, mint ahány embernek kellene.

A szakértő végül hozzáfűzte: az idősek körében magasabb azoknak a száma, akik évről évre beoltatják magukat. A gyermekeknél viszont már nem ilyen kedvező a helyzet, köztük ugyanis nem volt arra példa, hogy bármelyik évben is elérte volna a 20 százalékot az oltást kérők aránya.

Csak egy jóval fertőzőbb variáns okozhat újabb nagy koronavírus-hullámot?

Az ATV műsorában arról is megkérdeztek egy szakértőt, fennáll-e a veszélye egy újabb nagy koronavírus-járványnak.

Az utóbbi napok híradásaiból kiderült, hogy Kína-szerte túlterheltek a kórházak a koronavírusos fertőzések számának robbanásszerű növekedése miatt, miután Peking feloldotta a szigorú kijárási korlátozásokat, amelyek addig alacsony szinten tartották a koronavírus-fertőzések számát, de jelentősen lefékezték a gazdaság működését, és széles körű tiltakozási hullámot váltottak ki a kínai nagyvárosokban.

Boldogkői Zsolt biológus szerint a kínai emberek többségét pont a szigorú lezárások miatt kerülte el a vírus, amit pedig nagyon aggasztónak tart, az az, hogy „nem hatékony a vakcinájuk.” További veszélyt az jelenthet, ha egy fertőzőbb variáns alakulna ki. „Kínában ugyanis a lezárások miatt nem úgy változott a fertőzőképesség, mint nálunk” – mondta.

Kína eleve egy gyengébb vírust kapott be, de nem ment végbe a vetélkedés más törzsekkel, nem zárható ki, hogy kialakul egy olyan variáns, ami nem túl kedvező. Na most, ha egy ilyet hoznak be, az természetesen nem jó

– figyelmeztetett Boldogkői, aki hozzátette: a vírus továbbra is közöttünk van, de ha néhány turista be is hozza ugyanezt a fajtát, az nem okoz súlyos járványhullámot.